Türk futbolunda İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi! Mehmet Büyükekşi'ye seçimi kaybettiren detay...

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda zafer, İbrahim Hacıosmanoğlu’nun oldu. Ankara’da gerçekleştirilen ve 281 delegenin oy kullandığı başkanlık seçiminde Hacıosmanoğlu 134 oy alırken, 16 Haziran 2022’den bu yana bu görevi yürüten Mehmet Büyükekşi’ye 129 oy çıktı, 18 oy da geçersiz sayıldı. FiFA ve UEFA temsilcilerinin de izlediği genel kurulda sürpriz biçimde başkanlığa seçilen Hacıosmanoğlu, 2027 yılına dek bu görevi yürütecek. Kongrede başkanlık seçimi öncesi, TFF Başkanı Büyükekşi ile kurullarının 2023-24 dönemindeki hesap ve faaliyetleri oylamaya sunuldu ve oy çokluğu ile ibra edildi.

Federasyon kurulları hemen istifa etsin

Hacıosmanoğlu, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, Türk futbolunda yeni bir dönemi başlatacaklarını söyledi. Hacıosmanoğlu, şöyle konuştu: “İlk önce kardeşliği yayacağız. Oldu bittiye getirmeyeceğiz. ‘Biz federasyonuz, kurallara uyacaksanız’ demeyeceğiz. Sorunları futbol ailesiyle birlikte uzlaşı içinde çözeceğiz. Yükümüz ağır, sorumluluğu çok ama ilkelerimiz belli. Adil bir şekilde futbolu yöneteceğiz. Ben bir şey kazanmadım, futbol kazandı. Federasyon kurullarına çağrı yapıyorum, elbette at sahibine göre kişner ama etik olanı yeni yönetimin önünü açmak. Yarından tezi yok istifalarını sunsunlar.”

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Büyükekşi: Herkes hakkını helal etsin

Mehmet Büyükekşi ise oylama önce yaptığı konuşmada, görev süresi içindeki icraatlarını anlattı ve önemli vaatlerde bulundu. Yayın ve sponsorluk gelirlerinin artırılması, hakem akademisi kurulması, altyapılara yeni kaynak sağlanması gibi önemli işlere imza attıklarını belirten Büyükekşi, “Türk futbolunun geleceğini birlikte yazacağız dedik, 22 tane stratejik amaç belirledik. 25 ayda en büyük hedefimiz Türk futbolunun sahip olduğu büyük potansiyeli ortaya çıkartmaktı. Avrupa Şampiyonası’nda ilk işaret fişeğini yaktık” ifadelerini kullandı. Oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından Hacıosmanoğlu’nun yanına gidip tebrik eden Büyükekşi, daha sonra yaptığı açıklamada, “Bizden bu kadar. Herkes hakkını helal etsin” diyerek veda etti.

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F.Bahçe, Trabzon ve Sivas faktörü

İbrahim Hacıosmanoğlu’nun TFF Başkanlığı’na seçilmesinde Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor önemli rol oynadı. Her biri 7’şer delegeye sahip olan bu kulüplerden Fenerbahçe boş oy kullanırken, Trabzonspor ve Sivasspor Hacıosmanoğlu’na oy verdi. Seçimi 5 oy farkla kaybeden Büyükekşi’nin sadece bu üç kulüpten kaybı 21 oyu buldu.

Türk futbolu artık daha temiz

Mehmet Büyükekşi’nin en sert muhalifleri arasında yer alan Ecmel Faik Sarıalioğlu’nun başkanlığını yaptığı İstanbulspor’dan, TFF kongresi sonrası imalı bir paylaşım geldi. Sarı siyahlı kulübün sosyal medyasından yayınlanan mesajda, “Türk futbolu artık daha temiz” ifadesi kullanıldı.

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Şeffaf ve adaletli bir yönetim olacağız

TFF Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu’nun listesinde yer alan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, “En önemli görevimiz, şeffaf, adaletli bir yönetim sergilemek. İnsanların ruhuna hitap etmek lazım. Biz daha iyi temas ettik insanlara” dedi.

Futbolda Trabzon devrimi oldu

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF Başkanlığı seçimini, kendilerinin destek verdiği, kulübün eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun kazanması sonrası şu değerlendirmeyi yaptı: “Futbolda Trabzon devrimi oldu. Baskıya boyun eğmedik. Zaten gideceğini söylemiştik ve gitti. İbrahim Hacıosmanoğlu verdiği sözleri tutar, tutamazsa zaten kendisi durmaz. İnşallah tartışmaların olmayacağı yeni bir dönemin ilk günü bugün. Hayırlı olsun.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu’nu tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda TFF Başkanı olarak seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’nu tebrik ediyor, kendisine ve yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Türk futbolu ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Koç, Büyükekşi ile Özbek'in arasına oturmadı, arka sıraya geçti

Kongre salonunda kendisine Mehmet Büyükekşi ile Dursun Özbek’in arasındaki koltuk tahsis edilen Ali Koç, burada oturmayarak arka sıraya geçip Acun Ilıcalı’nın yanındaki koltuğa oturdu.

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