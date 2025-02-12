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Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı

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#Oğuz Çetin#TFF#FENERBAHÇE
Türk futbolu ve Fenerbahçenin efsane ismi Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 01:15

Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Oğuz Çetin, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

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Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Oğuz Çetin, beynindeki damar tıkanıklığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.

BİLİNCİ AÇIK

61 yaşındaki futbol adamı, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Çetin'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.

TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da uzun yıllar TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü görevini üstlenen Oğuz Çetin için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"A Milli Takımımızın eski futbolcusu ve teknik direktörü, uzun yıllar TFF Futbol Gelişim Direktörlüğünü üstlenen Oğuz Çetin'in yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Oğuz Çetin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

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#Oğuz Çetin#TFF#FENERBAHÇE

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