Türk futbolu için olay kehanet: Bu da yaşanırsa kimse şaşırmasın

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Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçlarının heyecanı sürerken sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.

Bu hafta ilk kez hayata geçirilen yabancı VAR uygulamasının ardından verilen kararlar sonucu tartışmalar boyut değiştirirken, yazarımız Fırat Aydınus köşesinde çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı.

İşte Aydınus'un ifadeleri:

Albert Einstein’ın dediğinin tam tersi, ‘aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar’ beklenebilir mi? Tabii ki hayır. Ama Türkiye’de oluyor. TFF, Süper Lig’e yeniden yabancı VAR getirme kararı aldı ve bunun ilk uygulaması Hatayspor-Galatasaray maçında yapıldı. Belçikalı Jan Boterberg, 2024-25 sezonunda Süper Lig’de görev yapan ilk yabancı VAR hakemi olarak tarihe geçtiği ilk karşılaşmada ciddi hatalar yaptı. 32. dakikada Hataysporlu Kilama’nın kendi ceza alanında elinin topla buluştuğu pozisyonda hakem Cihan Aydın’ı izlemeye davet etmesi gerekirken etmedi. 56. dakikada Galatasaray lehine verilen penaltıda da Cemali’nin Mertens’e müdahalesine müdahil olmaması gerekiyordu. Bu tamamıyla sahadaki hakemin görüp değerlendirmesi gereken bir pozisyondu.

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YABANCI VAR’LARIN KARiYERi VE KALiTESi HiÇ KONUŞULMUYOR

Şimdi gelelim yabancı VAR hakemi uygulamasıyla ilgili genel problemlere... Geçen sezona baktığımızda, TFF’nin çok ani bir şekilde aldığı yabancı VAR kararı sonrası Süper Lig’de görev yapan yabancı VAR’ların FİFA kokartının olup olmadığı, uluslararası deneyimleri ve kendi liglerindeki pozisyonları gibi konuların yeterince sorgulanmadığını görüyoruz. Örneğin çok sayıda maçta VAR hakemliği yapan Claudio Pereira, Daniele Paterna ve Pablo Gonzalez Fuertes’in FİFA kokartlarının olup olmadığı ve tecrübeleri hiç konuşulmadı. Ve herkesin bildiği üzere bu süreçte yabancı VAR’lardan kaynaklanan hatalı kararlar da oldu.

ÜLKEMiZE GELEN HAKEMLERi KiM, HANGi KRiTERLE SEÇiYOR?

Bu sezonki yabancı VAR uygulamasıyla ilgili en çok merak ettiğimiz konu, yabancı VAR hakemlerinin kriterleri ile birlikte hangi ülkelerden nasıl istendiği... Üst düzey liglerden ismen mi isteniyor yoksa federasyonların ikili ilişkileri doğrultusunda ‘Elinizdeki VAR kadrosundan gönderebileceğiniz birini gönderin’ mi denildi? Geçen sezon olduğu gibi yabancı VAR’ların FİFA kokartına, ve tecrübesine bakılmayacak mı? Hakem talep edilen ülkede o hafta görevlendirilmeyen, ıskartaya çıkmış VAR’lar gönderilmeye devam edilecek mi?

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JAN BOTERBERG’E DÜN DE G.ANTEP-BODRUM MAÇI VERiLDi

Hatayspor-Galatasaray maçında karışması gerekene karışmayan, karışmaması gerekene de karışan(!) Jan Boterberg gelin görün ki ertesi gün Gaziantep-Bodrum müsabakasında görevlendirildi. MHK’nin bu kararının gerekçesi için 2 ihtimal akıllara geliyor:

1-) MHK, Boterberg’in performansını gerçekten beğendiği için bir maç daha verdi.

2-) Ekonomik gerekçeler.

3-) Halkımız yabancılara daha müsamahakar davranıyor. Yabancı hakem hata yapsa da en azından ‘sadece hata yaptı, kafasının arkasında başka bir plan yok’ düşüncesiyle yaklaşılacak.

MEVCUT TFF BUGÜNE KADAR KULÜPLER NE iSTEDiYSE YAPTI

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Bugüne dek kulüpler ne istediyse yapan İbrahim Hacıosmanoğlu TFF’si ve MHK, çok yakın geçmişte üst perdeden konuşup söyledikleri sözleri unutarak, ‘Siz ne dediyseniz yaptık, daha ne yapalım’ deme noktasına geldi. Bundan sonraki adım sahaya da yabancı hakem getirmek. Tabii burada bir de şunu da izah etmek gerekir; 2-3 yıldır sahadaki hakemlerimizin majör kararlarda topu büyük oranda VAR’a bırakarak maçın kontrol ve otoritesinde zafiyetler yaşadığı gerçeği göz önünde iken, VAR’lar yabancı olunca gelecekleri noktayı sanıyorum hepiniz tahmin edebilirsiniz. Zaten etliye sütlüye karışmayan hakemlerimiz, ‘Yabancı istediniz ve getirttiniz, pozisyonları onlar çözsün’ zihniyeti yaşarsa kimse şaşırmasın.

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TFF’DEKi YABANCILAR SADECE HAKEMLiKTE DEĞiL, HER YERDE

Bu tablo gösteriyor ki konu hakemin ismi, kalitesi ve Süper Lig’de ağırlıklı olarak görev yapan gençlere katacakları değil... Türk hakemlere güvensizliğin tavan yaptığı ortamda, hata yapmış olsa da yabancı hakemlere güven daha çok fazla. ‘Yabancı olsun çamurdan olsun’ mantığıyla hareket eden bizler yabancı hakem değil güven ithal ediyoruz. Bu vesileyle halen TFF’de görev yapan yabancılara dikkat çekmek istiyorum. Hakem Gelişim Direktörü: Vitor Melo Pereiara (Portekiz). Fitness Eğitimcisi: Werner Helsen (Belçika). Hakem Eğitimcisi: Alan Snoody (Kuzey İrlanda). VAR Eğitimcisi: Joao Capela (Portekiz). Bakarsınız MHK’nin şirketleşme sürecinde yabancı başkan ve yönetici de olur ileride. Ne de olsa mevzu profesyonellik ve yabancıya güven.