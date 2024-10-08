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Türk futbolu için devlerden güç birliği! 4 büyük kulübün başkanından Riva’da kritik zirve

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#TFF#Süper Lig#Fenerbahçe
Türk futbolu için devlerden güç birliği 4 büyük kulübün başkanından Riva’da kritik zirve
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 07:00

TFF’nin ev sahipliğinde 4 büyük kulübün başkanı dün Riva’da kritik bir zirve gerçekleştirdi. İbrahim Hacıosmanoğlu, Ali Koç, Dursun Özbek, Hasan Arat ve Ertuğrul Doğan, toplantıda Türk futbolunun önemli sorunlarını masaya yatırıp fikir alışverişinde bulundu. Ağırlıklı olarak kulüplerin ekonomik durumunun konuşulduğu ve çeşitli önerilerin tartışıldığı zirvede, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da hakemlere yönelik detaylı bir sunum yaptı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç, G.Baray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın katılımıyla Riva’da yapılan değerlendirme toplantısında Türk futbolunun sorunları ve kulüplerin ekonomik tablosunu masaya yatırıldı. Kulüpler özellikle yayıncı kuruluşun ödemeleri aksatmaması için önlem alınmasını isterken rakamların da yükseltilmesi konusunda fikir alış verişinde bulundu.

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DAHA DİKKATLİ OLUNMASI GEREK

Zirvede son haftalardaki hakem hataları ve bu konuyla ilgili iddialar da konuşuldu. MHK (Merkez Hakem Kurulu) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun konuyla ilgili açıklamaları dinlendi. MHK’nın tüm kulüplere adil yönetim gösterilmesi konusunda hassas olduğu ifade edilirken başkanlar daha dikkatli olunması konusundaki düşüncelerini dile getirdiler. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp başkanları ile bir araya gelip Türk futbolunun sorunlarını konuştuklarını belirtirken yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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ANADOLU KULÜPLERİ DE EKLENECEK

“Türk futbolunun marka değerini layık olduğu yere taşımak hepimizin sorumluluğunda. Değerli başkanlarımız da bu bilinci çok iyi taşıyor. Anadolu kulüplerimiz bizim için önemli. Dar bir kapsamda yaptığımız toplantılara bundan sonra sürekli iletişim halinde olduğumuz Anadolu kulüplerini de dahil edeceğiz. Türk futbolunun önemli sorunları var. Değerli başkanlarımızla bu sorunları beraber istişare halinde aşabileceğimizi konuştuk. Türk futbolunu dayanışma içinde el ele istenilen hedeflere taşıyacağız.

KARDEŞLİK İKLİMİNİ YAYACAĞIZ

Kulüp başkanları olarak maçlarda rakip olacağız ancak maç bittikten sonra da ortağız biz. Bu marka değerini topluma ve gençlere örnek olacak şekilde korumak görevimiz. Türk futbolunu maddi ve manevi layık olduğu yere taşımak da yine değerli başkanlarımız ve güzide Anadolu kulüplerimizin başkanları ile beraber el ele verip ulaşacağımız bir sonuç. Bu kardeşlik iklimini Türk futbolunun her safhasına yaymak görevimiz. 2 toplantının sonucunda bunun işaretlerini gördük. Başaracağımıza inanıyoruz.”

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SONRAKi TOPLANTININ EV SAHiBi BEŞiKTAŞ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, toplantıları sürekli hale getireceklerini belirtirken “Sağ olsun Beşiktaş Başkanımız Sayın Hasan Arat ‘İlk yemekli toplantıyı Beşiktaş’ta yapalım’ dedi. Sırasıyla değerli kulüp başkanlarımızla beraber tüm kulüplerin daveti üzerine gideceğiz. Bunu daha sonra hep beraber Anadolu’ya yayacağız. O şehirlere gidip Türk futbolu ile ilgili değerlendirme yapacağız” dedi.

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#TFF#Süper Lig#Fenerbahçe

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