Türk futbolu için aşı kararı

Spor Arena / İsmail ER - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı dün İstanbul’da kritik bir toplantı yaptı. Vakfın Maslak’taki merkezinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 3.5 saat süren toplantıya, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Baykan, Ali Düşmez, Hamit Altıntop, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi ve bazı kulüp temsilcileri katıldı. Covid-19 tedavisi gören Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da video konferansla toplantıya dahil oldu. Toplantıda, futbol camiasında en alt klasmandan en üst klasmana kadar herkesin Covid-19 aşısı olmasına karar verildi.

Ahmet Ağaoğlu doğruladı

Görüşme sonrası Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu “Alt liglerden başlayarak en üst lige kadar tüm futbol ailesine 1 ay içinde aşı yapılacak” dedi. Öncelikli meslek gruplarına dahil edilen teknik direktörler, futbolcular, hakemler ve kulüp personelleri aşılanacak. TFF Başkanı Nihat Özdemir’in önceki gün Ankara’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşüp futbol camiasının dileklerini ilettiği ve “Sadece futbolcuları değil, hakemlerimizi ve idari personelimizi de aşılatmak istiyoruz” dediği ve Koca’nın onay verdiği belirtildi.

Yayın ihalesi için komisyon kuruldu

TFF ve Kulüpler Birliği arasındaki toplantının gündem maddelerinden biri de bu yıl içinde yapılması planlanan naklen yayın ihalesiydi. Toplantıda, TFF ve hazırlık sürecine dahil olmak istediği bilinen Kulüpler Birliği’nin ortaklaşa bir komisyon kurmasına karar verildi. TFF’den ve birlikten 4’er kişinin yer alacağı komisyon ilk olarak bugün, yayın haklarının mevcut sahibi beIN Sports ile bir araya gelecek ardından sonraki günlerde diğer taliplerle görüşecek. Naklen yayın ihalesini 2015’te 5 yıllığına beIN Sports almıştı.

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