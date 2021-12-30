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Türk Futbolu Hakemlik Çalışma Grubu toplandı!

#TFF#MHK#Süper Lig
Türk Futbolu Hakemlik Çalışma Grubu toplandı

TFF ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği'nin birlikte oluşturduğu 'Türk Futbol Hakemlik Sistemi Çalışma Grubu' bugün Riva'da bir toplantı gerçekleştirdi.

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TFF ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği’nin birlikte oluşturduğu ‘Türk Futbol Hakemlik Sistemi Çalışma Grubu’ dün Riva’da bir araya geldi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Erhan Kamışlı, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu’nun da yer aldığı Çalışma Grubu toplantısına TFF Danışmanı David Elleray de online olarak bağlandı.

Kısa, orta ve uzun dönem çalışma esaslarını belirlemek üzere bir süredir değerlendirmeler yapan Çalışma Grubu, MHK’nin yapısı ve işleyişi, Türk hakemliğinin organizasyonu, hakemlerin gelişimi, VAR kullanımı ve eğitimleri gibi konularda fikir alış verişinde bulundu.

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