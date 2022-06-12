Türk futbolcu Atakan Karazor Ibiza'da tutuklandı! Tecavüz iddiaları...

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Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'ta top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu Atakan Karazor, İspanya'nın ünlü tatil merkezi Ibiza Adası'nda tutulandı. Haber ilk olarak Bild Gazetesi'nden çıktı, Stuttgart konuyla ilgili resmi açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Ibiza'da tatil yapan futbolcumuz Atakan Karazor'un tutuklandığını doğruluyoruz. Atakan, kendisine yapılan suçlamaları reddediyor. Stuttgart olarak avukatlarıyla iletişim halindeyiz. Devam eden bir hukuki süreç olduğu için daha fazla yorum yapamıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

18 YAŞINDAKİ KIZA TECAVÜZ İDDİASI

Alman basınından bazı kaynaklar, Atakan Karazor'un tutuklanma sebebinin 18 yaşındaki bir kıza tecavüz etmesi olduğunu iddia etti. Bu iddialarla ilgili ne kulüpten ne de İspanyol makamlardan bir açıklama gelmedi.

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Atakan Karazor kimdir?

13 Ekim 1996 tarihinde Essen'de doğan Atakan Karazor, futbola Almanya'nın SW Essen takımında başladı. Bochum altyapısına geçen Atakan, Borussia Dortmund II ve Kiel'de forma giydi. 25 yaşındaki orta saha, 2019 yılında Stuttgart'a 800 bin Euro bonservis ile transfer oldu. Asıl mevkisi ön libero olan ve stoper de oynayabilen Atakan, geçtiğimiz ay kulübü ile sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmıştı.

Geçtiğimiz sezon Stuttgart ile 25 karşılaşmada görev alan Atakan Karazor, rakip fileleri havalandırmayı başaramazken sezonu 1 asistle tamamladı.

Transfermarkt verilerine göre 25 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 4.5 milyon euro.