Türk futbol tarihinin en büyük skandalıydı! Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca hapis cezasına çarptırıldı

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MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanık, 15 ay 12 gün ile 5 yıl 15 gün arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Halil Umut Meler ile tutuksuz sanıklar Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Şahin Yunus Şahin katılmazken, sanık Osman Erkam Can ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Hakim, sanık avukatlarına son savunmaları için söz verdi.

Avukatlar, müvekkillerinin haksız tahrik altında suçu işlediklerini öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Söz alan Meler'in avukatı da sanıkların önceki celselerdeki suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarını kabul etmediklerini belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

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Avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasının ardından hakim kararını açıkladı.

Koca, üç ayrı suçtan 4 yıl 7 ay 12 yıl hapse mahkum edildi

Mahkeme, olay tarihinde MKE Ankaragücü Futbol Kulübü Başkanı olan sanık Koca'ya, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Koca'ya "tehdit" suçundan 6 ay 20 gün, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık"tan ise 5 ay hapis cezası veri mahkeme, bu suçlardan hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Diğer sanıklara verilen cezalar

Sanık Çelikkaya, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık" suçundan da 8 ay olmak üzere 5 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Şahin'e aynı suçlardan sırasıyla 3 yıl 7 ay 22 gün ve 6 ay 20 gün olmak üzere 4 yıl 2 ay 12 gün, sanık Can'a ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 11 ay 7 gün, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 4 ay 5 gün olmak üzere 1 yıl 3 ay 12 gün hapis cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

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Ankaragücü ile Rizespor, geçtiğimiz sezonun 15. haftasında kozlarını paylaşmıştı. Ankara'da oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan maçın ardından yaşananlar Türk futbolunun en büyük skandalları arasındaki yerini almıştı.

Son düdüğün ardından koşarak sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu. Aldığı darbe sonrası yere yığılan FIFA kokartlı hakem, etrafını saran bazı kişiler tarafından defalarca tekmelenmişti.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan Meler, tedavisinin 3. gününde taburcu edilmiş ve İzmir'de bulunan ailesinin yanına geçmişti.

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Faruk Koca ise 'kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak' suçundan tutuklanmıştı.

Sarı - lacivertli kulübün başkanı ayrıca TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

ÖMÜR BOYU MEN CEZASI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya inerek karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler’e saldırıda bulunan Faruk Koca’ya 5 yıl hak mahrumiyeti cezası verdi. Faruk Koca, cezanın 3 yılı aşması nedeniyle Futbol Disiplin Talimalatı’nın 52/2’nci maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandırılmıştı.

Kurul ayrıca Ankaragücü’ne de kendi sahasındaki 5 resmi maçı seyircisiz oynama ve 2 milyon TL para cezası verdiğini açıklamıştı.

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MELER'İN İFADESİ

FIFA kokartlı hakem ifadesinde, yaşadıklarını ve Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın kendisine söylediklerini anlatmıştı

Meler'in verdiği ifadede yer alan sözler şu şekilde;

"SİZİ BİTİRECEĞİM, SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

"Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana ’Sizi bitireceğim’ dedi. Bana hitaben, ’Seni öldüreceğim’ dedi. Koca’dan ve diğer şahıslardan şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum"