Türk futbol tarihinde bir ilk yaşandı! "Seminer değil mahkeme salonu"

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MHK’nın düzenlediği Hilmi Ok Kış Semineri, her zaman olduğu gibi futbolun paydaşlarını bir araya getirirken, Türk futbol tarihinde bir ilk yaşandı... Ekim 2015’teki Trabzonspor-Gaziantepspor maçından sonra Çağatay Şahan ve ekibinin gece 03.00’e kadar statta rehin tutulması dahil, bugüne dek kendileri aleyhindeki hiçbir olaya ses çıkarmayan hakemler ilk kez konuştu. Hakemlerin kendi aralarından seçtiği iki temsilci, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile görüşerek, rahatsızlık duydukları birkaç önemli konuyu aktardı. Öncelikle bu konuları anlatıp daha sonra görüşlerimizi ifade edelim...

Bu, hakem semineri mi başkanlar semineri mi

1-) Seminerde konuşma yapan kulüp başkanları Ahmet Ağaoğlu ve Murat Sancak’ın ‘davetli’ olduklarını unutup, Türk futbolunun içinde bulunduğu üzücü tablonun yeğane sorumlusunun hakemler olduğunu iddia etmeleri ve bunu yüzlerine bakarak üstüne basa basa söylemeleri.. Hakemler, kendi aralarında yaptıkları değerlendirmelerde, “Bu, hakem semineri mi, başkanlar semineri mi! Sanki mahkeme salonunda yargılanıyor gibiydik. Biz o sözleri hak etmedik” sözleriyle sitem etti.

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Maç alamayan 3 hakemin durumu ne olacak?

2-) Hakemlerin hem rahatsızlık hem de endişe duyduğu ikinci konu, VAR kadrosunda olan Mustafa Öğretmenoğlu, Serkan Tokat ve Koray Gençerler’e aylardır neden görev verilmediği idi. MHK eski başkanı Serdar Tatlı’nın raporuyla kızağa alınan 3 arkadaşlarının durumunu MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya sordular.

Hakemlikte bir milat

Gündoğdu’ya, uzun süredir maç alamayan diğer 2 isim Ali Palabıyık ve Abdulkadir Bitigen’i de soran hakemlerin yakındığı konular kısaca bu şekilde. Şimdi gelelim, konu ile ilgili düşüncelerimize ve tespitlerimize... Her ne kadar sordukları soruya net bir yanıt alamamış olsalar da tüm hakemlerin ilk kez bir noktada buluşup ‘biz’ diyebilmiş olmaları bir milattır.

SANCAK’IN TESPiTi DOĞRU, HEDEFi YANLIŞTI

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, hakemlere “4 büyük kulüp fobisinden kurtulmanız lazım” derken tespitinin doğru, hedefinin yanlış olduğunun farkında değildi. Bu sözleri kürsüden hakemlere değil, TFF yönetimine ve 4 büyük kulübün başkanına söylemeniz gerekirdi. Yıllarca 4 büyük takım aleyhine yapılan hatalardan sonra hakemlerin başına gelenlerin engellenmesi, çözümün ilk adımı olmalı.

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Hakem, kararları nedeniyle bir kulübün kaybından sorumlu tutulamaz

Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Kulüplerimizin ekonomik durumu verilen kararlarla sizlerin de elinde”derken, bir hakemin çalacağı penaltı veya iptal edeceği gol kararında kulübün kasasını da düşünmesini istemesi inanılmaz! Futbol, milyarlarca dolarlık bir endüstri haline de gelse bir oyun olduğu gerçeği değişmez. Uluslararası oyun kurallarında dahi “Hakem, kararları nedeniyle herhangi bir kişi, kulüp ve şirketin uğradığı kayıplardan sorumlu tutulamaz” şeklinde bahsi geçer.

HANGi YÖNETiCi GELiRSE GELSiN!

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu “Hakemlik Yönetim Sistemi’ni oluşturmaya başladık. Hangi yönetici gelirse gelsin sürdürülebilir bir sistemi devam ettirecek” dedi. Açıklamanın değerli kısmı “Hangi yönetici gelirse gelsin” cümlesi. Zekeriya Alp döneminde düğmeye basılan HAGESİS başta olmak üzere Oğuz Sarvan’ın yıllarca uğraştığı performans analizi ve ölçülebilir kriterler ne yazık ki MHK’lar ve TFF’ler nezdinde hep yok sayıldı. Bu nedenle de her MHK ilk kez yapılıyormuş gibi algı yaratma çabasında. Her dönemin emeğine saygı gösterilmeli.