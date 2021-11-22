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Türk futbol camiasından ortak mesaj! "Korsan yayın suçtur, bu suça ortak olma!"

#Süper Lig#Yayıncı Kuruluş#Futbol
Türk futbol camiasından ortak mesaj Korsan yayın suçtur, bu suça ortak olma

Canlı futbol müsabakalarının IPTV / Web Sitesi üzerinden korsan bir şekilde yayınlanması, Türk futbol kulüplerini milyonlarca liralık zarara uğratıyor.

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Türk futbol kulüplerinin en önemli gelir kalemini naklen yayın geliri oluşturuyor. Ancak korsan yayınlar, futbol endüstrisinin ve Türk futbolunun geleceğini tehdit eden en temel sorun olarak öne çıkmaktadır.

Taraftarların, gönül verdiği takımının maçlarını korsan bir şekilde izlemesi, yayıncı kuruluşların gelir kaybına yol açıyor. Bu gelir kayıpları, futbol kulüplerine aktarılan miktarın azalmasıyla kulüplere milyonlarca lira zarar vererek onların imkanlarının kısıtlanmasına neden oluyor. Ortaya çıkan bu kayıt dışı ekonomi nedeniyle devlet de büyük bir vergi kaybına uğramaktadır. Korsan yayının zararını bilmeden bu yayınları izleyen taraftarlar, gönül verdikleri takımın yanında olduğunu düşünse de takımına maddi açıdan en büyük zararı veriyor.

Spor Bakanlığı korsan yayının önüne geçmek amacıyla, Adalet Bakanlığı ile ortak bir çalışma yaparak TBMM'ye yeni torba yasa teklifinde bulundu.

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"KORSAN YAYIN SUÇTUR,BU SUÇA ORTAK OLMA"

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında oynanan maçlarda takımlar sahaya "Korsan yayın suçtur, bu suça ortak olma!" yazılı pankartla çıktı. Tüm kulüpler ayrıca resmi Twitter hesaplarından "Korsan yayınlar, gönül verdiğimiz kulüplere geri dönüşü olmayan zararlar verir. Korsan yayın suçtur. Bu suça ortak olma, takımının ve Türk futbolunun emeğine sahip çık! #KorsanaHayır" mesajını paylaştı.

Hafta boyunca yayınlanan spor programlarında, kulüplerin korsan yayına karşı verdikleri bu birlik mesajı ve korsan yayınların zararı konuşulurken, yayıncı kuruluşta her maçtan önce maçın spikeri korsan yayınların Türk futboluna verdiği zararı anlattı.

Korsan yayınlarla ilgili yapılan kampanyada, "Korsan yayınlar desteklediğiniz kulüplere ve tüm spor faaliyetlerine geri dönülemeyecek zararlar verir. Siz de takımınıza destek olmak istiyorsanız, takımınıza sahip çıkın, korsan yayına HAYIR deyin" mesajı verildi.

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#Süper Lig#Yayıncı Kuruluş#Futbol

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