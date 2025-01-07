Türk bilardosunun başarılı tarihi arşivlendi

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Türkiye’de bilardo sporunun tarihçesiyle birlikte, 3 bant bilardoda Türkiye’yi hem Milli Takımlar düzeyinde hem de bireysel olarak dünya çapında temsil eden ve elde edilen başarılarla ülke tanıtımına önemli katkılar sağlayan Semih Saygıner, Tayfun Taşdemir, Adnan Yüksel, Murat Naci Çoklu, Hacı Arap Yaman, Lütfi Çenet, Gülşen Degener, Eylül Kibarıoğlu, Güzin Müjde Karakaşlı ve Burak Haşhaş gibi çok sayıda ünlü isimin başarıları da kitap haline getirilen bu arşivde toplandı. Sadece 3 bant bilardonun milli karnesi değil, pool , snooker ve artistik bilardo gibi tüm branşların başarıları da eserde toplandı.

Milli Takım karnesi 65 altın, 45 gümüş ve 101 bronzla göz kamaştıran ‘Türk Bilardo Tarihi’nde, Dünya Şampiyonalarında kazanılan 7 altın, 3 gümüş 14 bronz madalya; Dünya Kupalarında kazanılan 14 altın, 18 gümüş ve 39 bronz madalya; Milli Takımlar Dünya Şampiyonası’nda kazanılan 7 altın, 1 gümüş 6 bronz madalya ve Avrupa Şampiyonalarında kazanılan 34 altın, 19 gümüş ve 40 bronz madalya ve çok sayıda turnuvada elde edilen başarılar bu çalışmayla düzenli bir arşive kavuştu.

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Çalışmanın mimarı Melih Dağaş yazılı ve dijital olarak hazırlanan bu çalışmanın Ata sporlarımızdan biri olan Türk bilardosundaki sayısız başarıları bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti. Milli sporcu bilardoya başlayacak olan yeni nesil için ilham kaynağı olmaya çalıştıklarını ve bu arşivin bu konuda da önemli rol alacağını sözlerine ekledi.