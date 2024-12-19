×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Türk basketbolunun efsanesi Aydın Örs'e büyük onur!

Güncelleme Tarihi:

#Boğaziçi Üniversitesi#Aydın Örs#Boğaziçi Üniversitesi 14. Spor Ödülleri
Türk basketbolunun efsanesi Aydın Örse büyük onur
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 19:26

Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu tarafından düzenlenen 14. Spor Ödülleri’nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Türk basketbolunun efsane ismi Aydın Örs’e verildi.

Haberin Devamı

Her yıl, Türkiye’nin en başarılı sporcu ve spor insanlarının, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlendiği Spor Ödülleri’nde, Aydın Örs’e ödülünü Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı Necati Güler takdim etti.

Aydın Örs, ödülünü Türk Basketbolu’nun simge isimlerinden birisi olan Necati Güler’in elinden almanın kendisini ayrıca mutlu ettiğini belirterek başladığı konuşmasında, “Bu ödüle beni layık gördükleri için tüm Boğaziçi Üniversitesi camiasına teşekkür ediyorum. Ben basketbol yaşamımı üçe ayırıyorum. İlki oyunculuk dönemimdi, A Milli Takım’a kadar yükselmeyi başarmıştım. Sonra alt yapı antrenörlüğü dönemim oldu. Son olarak da bugünkü adıyla Anadolu Efes, A Milli Takım ve Fenerbahçe’nin başında geçirdiğim A Takım Antrenörlüğüm… A Takım seviyesinde çok önemli başarılar elde ettik, Avrupa Şampiyonluğu kazandık, finaller oynadık, Türkiye’de de sayısız kupa kazandık. Ama itiraf etmeliyim ki, beni manevi olarak en çok tatmin eden, alt yapı antrenörlüğü dönemim oldu. Oyuncu yetiştirmenin hazzı hepsinden farklıydı. Bu nedenle ben, bu anlamlı ödülü, tüm emekçi alt yapı antrenörleri için alıyorum ve hak ettikleri değeri görmelerini diliyorum” dedi.

Haberin Devamı

Türk basketbolunun efsanesi Aydın Örse büyük onur

Haberle ilgili daha fazlası:
#Boğaziçi Üniversitesi#Aydın Örs#Boğaziçi Üniversitesi 14. Spor Ödülleri

BAKMADAN GEÇME!