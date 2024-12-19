Türk basketbolunun efsanesi Aydın Örs'e büyük onur!

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Her yıl, Türkiye’nin en başarılı sporcu ve spor insanlarının, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlendiği Spor Ödülleri’nde, Aydın Örs’e ödülünü Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı Necati Güler takdim etti.



Aydın Örs, ödülünü Türk Basketbolu’nun simge isimlerinden birisi olan Necati Güler’in elinden almanın kendisini ayrıca mutlu ettiğini belirterek başladığı konuşmasında, “Bu ödüle beni layık gördükleri için tüm Boğaziçi Üniversitesi camiasına teşekkür ediyorum. Ben basketbol yaşamımı üçe ayırıyorum. İlki oyunculuk dönemimdi, A Milli Takım’a kadar yükselmeyi başarmıştım. Sonra alt yapı antrenörlüğü dönemim oldu. Son olarak da bugünkü adıyla Anadolu Efes, A Milli Takım ve Fenerbahçe’nin başında geçirdiğim A Takım Antrenörlüğüm… A Takım seviyesinde çok önemli başarılar elde ettik, Avrupa Şampiyonluğu kazandık, finaller oynadık, Türkiye’de de sayısız kupa kazandık. Ama itiraf etmeliyim ki, beni manevi olarak en çok tatmin eden, alt yapı antrenörlüğü dönemim oldu. Oyuncu yetiştirmenin hazzı hepsinden farklıydı. Bu nedenle ben, bu anlamlı ödülü, tüm emekçi alt yapı antrenörleri için alıyorum ve hak ettikleri değeri görmelerini diliyorum” dedi.

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