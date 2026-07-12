Türk basketbolu alev alev!

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Türk basketbolunda yaz transfer dönemi hem kulüpler hem de oyuncular bazında oldukça hareketli geçmeye devam ediyor. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun ardından Beşiktaş’ın da yeni sezonda EuroLeague’de yer alacak olması ve Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray’ın da 2027’de kurulması planlanan NBA Europe planlaması sonrası dört kulübün yaptığı takviyeler dikkat çekti.

LARKiN GiTTi JAMES GELDi

Sezonun en büyük sürprizi Shane Larkin’in Anadolu Efes ile yollarının ayrılması oldu. Türk pasaportu bulunan ABD asıllı oyuncunun Fenerbahçe’ye geçmesi beklenirken henüz resmi açıklama olmadı. Efes, Larkin’in yerini Monaco’dan ayrılan oyun kurucu Mike James ile doldurdu. Lacivert beyazlılar EuroLeague tarihinin en skorer oyuncusu unvanını taşıyan ABD’li sporcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. James’ten önce Efes kadrosunu Dario Saric, Matthew Strazel, Santi Yusta ve Bruno Fernando ile güçlendirmişti.

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GÖZLER F.BAHÇE BEKO’DA

Fenerbahçe ise Trent Forrest ve Shavon Shields transferlerinden sonra dün de son olarak Valencia Basket forması giyen Braxton Key ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. 2.03 metre boyundaki 29 yaşındaki ABD’li forvet geride kalan sezonda EuroLeague’de 6.3 sayı, 3.5 ribaund, 1.1 asist ve 6.6 verimlilik puanı istatistikleri yakaladı.

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KARTAL’DAN 5 TAKViYE

Beşiktaş transfere milli oyuncu Furkan Korkmaz’ı renklerine bağlayarak başlarken devamında yine 12 Dev Adam’da forma giyen Metecan Birsen, Türk statüsünde oynayan Scottie Wilbekin ve Mady Sissoko takıma katıldı. Dün ise ABD’li guard/forvet DaQuan Jeffries ile sözleşme imzalandığı açıklandı. 2025-26’da Stockton Kings formasıyla G-League’de En İyi Beşe seçilen 1.96 metre boyundaki Jeffries, G-League’de 35 maçta 21.2 sayı, 6.0 ribaund, %50.7 şut, %42 üçlük isabetiyle oynadı.

2 OYUNCU 12 DEV’DEN

Galatasaray MCT Tecnic transferi 5 sezon Fenerbahçe forması giyen Dyshawn Pierre ile açarken devamında son olarak Türk Telekom’da oynayan Berkan Korkmaz’ı aldı. Diğer bir milli oyuncu Şehmus Hazer, Anadolu Efes’ten bonservisle takıma kazandırılırken sarı kırmızılılar, Sloven Aleksej Nikolij ve Nijeryalı Milli Takım’ında da oynayan Chimezie Metu’yu renklerine kattı.

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Türkiye’ye döneceği iddia edilen Cedi Osman da Panathinaikos’tan PAOK’a transfer oldu.