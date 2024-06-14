Türk atletizm tarihimizde ilki başaran Ersu Şaşma'nın 5.82'lik atlayışının sırrı

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Fenerbahçe sporcusu Ersu Şaşma, "Şimdi en büyük hedefim Paris Olimpiyatları’ndan madalya ile dönmek" derken, annesi Suzan Şaşma, oğlunun başarı öyküsünü Hürriyet’e şöyle anlattı.

"Tam bir Star Wars hayranı"

"Ersu, ikiz kardeşi Göksu ile spor lisesine gitti. Yüzme, basketbol, okçuluk sporlarını yaptı. Alpaslan Yelçe hoca fiziğine bakıp sırıkla atlamayı ona denetti. Beğenilince İbrahim Halil Çömlekçi hoca ile 1 ay çalıştı ve bu branşta karar kıldı. Her yıl üzerine koya koya ilerledi.”

Suzan hanım oğlunun en geç 23.00’te yattığını belirtirken hobilerini "Bilgisayar oyunu oynamayı sever, film izler, Star Wars hayranıdır" diye ifade etti.

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Anneanneden mantı, babaanneden köfte, annesinden kuru-pilav

Şampiyon sporcumuzun Mersin’de yaşayan annesi Suzan Hanım, Hürriyet’e yaptığı açıklamada "Aile olarak Ersu ile gurur duyuyoruz. Telefonla konuştuk başarısını kutladık o da bana siparişlerini sıraladı. Roma’da pizza yemekten bıkmış... Anneanesinden zeytinyağlı dolma, mantı, içli köfte, babasından tantuni, babaanneden yayla çorbası, kuru köfte, benden de kuru patlıcan dolması, kuru fasulye-pilav istedi. Şimdi üç evde kollar sıvandı, şampiyonumuza yemekler hazırlanıyor" dedi.

"İbrahim hocan için yarış ve madalyaları kazan"

Üzerinde büyük emeği olan hocası İbrahim Halil Çömlekçi’nin 49 yaşında kalp krizi sonrası ani vefatı ile büyük bir sarsıntı geçiren Ersu sporu bırakma noktasına geldi. Ancak hocasının eşi Çiğdem Çömlekçi‘nin "O senin devam etmeni, madalyalar kazanmanı isterdi. Onun adı için yarış" sözleriyle spora döndü. Ve önce 5.72, ardından Ankara’da 5.80 atlayarak olimpiyat kotası elde etti. 2022’de Dünya şampiyonasında 8’e girdi, U23 Avrupa 3. sü oldu

Hocasız ilk olimpiyat

Ersu ilk kez yaşadığı olimpiyat heyecanında arkasında her zaman sesini duyduğu, bilgisinden yaratlandığı İbrahim Halil hocası olmadan Tokyo’da 5.70 atlayarak 10. olmuş "Hocam burada olsaydı sonuç daha iyi olabilirdi" demişti. Şimdi yeni antrenörü, efsane atlet Sergei Bubka’nın yakın arkadaşı Rus Vladimir Ryzih’le olimpiyata Avrupa üçüncülüğünün morali ile hazırlanıyor ve 5.90 ile 6.10 arasında bir atlayış hedefliyor.

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"Ersu'dan daha büyük zaferler bekliyoruz"

Fenerbahçe Amatör Branşlar Koordinatörü Fikret Çetinkaya’nın. 18 yaşındayken sarı lacivertli camiaya kazandırdığı Ersu Şaşma planlı bir çalışmanın ürünü. Hürriyet’e konuşan Çetinkaya "Fenerbahçe 52 şehirde, Avustralya, KKTC ve ABD’de 20 ayrı branşta 300 atleti bünyesinde barındıran bir kulüp. Ersu’nun ileride önemli bir sporcu olacağı çok belliydi. Bizi yanıltmadı. Ondan daha büyük zaferler bekliyoruz." dedi.