Türk atçılığı için dev işbirliği

Haberin Devamı

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), at yarışı yayın hakları için Hipodrom Şans Oyunları ve Platform Şans Oyunları ortak girişimiyle 10 yıllık bir sözleşme imzaladı. Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen imza törenine TJK Başkanı Serdal Adalı, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay ve Platform Şans Oyunları Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Onan katıldı.

YARIŞSEVERLERE DAHA KALiTELi YAYIN ULAŞACAK

Sözleşme, TJK’nın resmi platformları dışındaki dijital yayın haklarını kapsıyor ve bu kapsamda hipodrom.com ile Bi’Talih firmaları yer alıyor. Yarışların web ve dijital ortamdaki yayın haklarının yanı sıra TJK YouTube kanalından gerçekleştirilen yayın haklarını, 10 yıllığına hipodrom.com ve Bi’Talih firmalarının ortak girişimi devraldı. Adalı, anlaşmanın Türk atçılığının gelişimine katkı sağlayacağını ve yüksek kaliteli yayınlarla yarış severlere ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı. · AYRICA, bu iş birliğinin maddi olanaklarla desteklendiğini belirtti. Sinan Oktay da, Türk atçılığının kültürel önemine dikkat çekerek, “Atlar, bizim tarihimizin bir parçası. Bu mirası daha ileri taşımaya kararlıyız. Bu anlaşma, herkes için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

TJK Başkanı Adalı “Bu anlaşma Atçılık sektörümüzün büyümesine çok önemli katkılar sağlayacak” dedi. Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay da “Anlaşma Türk atçılığının hak ettiği değere ulaşma yolculuğunda bir dönüm noktası olacak” diye konuştu.

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen imza törenine Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay ve Platform Şans Oyunları Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Onan katıldı ve birlikte objektiflere poz verdi.