Türk asıllı forvet Deniz Undav, Premier Lig'e transfer oldu

Haberin Devamı

Premier Lig ekiplerinden Brighton, Belçika'da Union Saint-Gilloise'de gösterdiği performansla dikkatleri çeken Deniz Undav'ı kadrosuna kattı.

Deniz Undav'la 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtilirken oyuncunun sezonu Union Saint-Gilloise'de tamamlayacağı açıklandı.

Deniz'in 2022-23 sezonundan itibaren Brighton formasını giyeceği belirtildi.

Union ile tüm müsabakalarda 52 maçta toplam 35 gol ve 18 asistlik performans ortaya koyan Deniz, tüm kulüplerde toplamda 215 maçta 105 gol ve 56 asistle oynadı.

Öte yandan 25 yaşındaki golcünün A Milli Futbol Takımı'na çağrılması gündemde.