Türk asıllı Avusturyalı yıldız Veli Kavlak'tan maç öncesi uyarı: 'Kolay olmayacak, canını acıtabiliriz'

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EURO 2024 grup aşamasını 6 puanla 2.sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda D Grubu’nu Hollanda ve Fransa’nın önünde lider olarak bitiren Avusturya ile karşılaşacak. Salı günü Leipzig Stadı'nda oynanacak mücadeleye odaklanan ay-yıldızlılar, zorlu rakibini eleyerek bir üst tura çıkma peşinde olacak. Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de bir dönem şampiyonluklar kazanan eski futbolcu Veli Kavlak, çeyrek finale çıkma yarışı öncesinde her iki ekiple ilgili düşüncelerini aktardı.

TÜRK ASILLI AVUSTURYALI ESKİ YILDIZ VELİ KAVLAK’IN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“AVUSTURYA, ÖLÜM GRUBUNDAN LİDER OLARAK ÇIKMAYI BAŞARDI”

Avusturya, çok zor bir gruptan lider olarak çıkmayı başardı. Şu an Avusturya’da inanılmaz bir coşku var. Taraftarlar, teknik direktör Ralf Rangnick’i bağrına basmış durumda. Hiç kimse böyle bir sonuç beklemiyordu, hepimiz şaşırdık. Bu başarıyla beraber diğer rakiplerine gözdağı vermiş gibi oldular. Ralf Rangnick, takım yönetme anlamında üst seviye bir isim. Kadroyu oynamak istediği sisteme göre seçiyor. Ne istediğini bilen bir hoca. Ayrıca ekibiyle de güzel bir uyum içinde çalışıyor. Sonuç olarak Avusturya, ‘ölüm grubu’ dediğimiz grupta lider olarak çıkmayı başardı.

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“OYUNCULAR ÇOK FORMDA, TÜRKİYE’NİN İŞİ KOLAY OLMAYACAK”

Marko Arnautovic, hücum bölgesinde çok büyük bir silah. Hemen arkasında oynayan Christoph Baumgartner de etkili bir isim. Aynı zamanda koşularıyla çok ön plana çıkan bir futbolcu. Son maçta Hollanda’ya gol atan Marcel Sabitzer de iyi bir oyuncu. Yani Avusturya, büyük liglerde oynayan çok kaliteli ayaklara sahip bir takım. Kadrodaki oyuncuların hepsi de çok formda. Avusturya karşısında Türkiye’nin işi kolay olmayacak.

“VİNCENZO MONTELLA, EN BÜYÜK SINAVINA ÇIKIYOR”

Türkiye’nin elemelerde ve grup maçlarında aldığı sonuçlar teknik direktör Vincenzo Montella için de çok büyük bir başarı. 3 maçta toplanan 6 puan var. Montella, zaman zaman çok eleştirilmişti. Çok iyi başlamasına rağmen skorlar gelmeyince doğal olarak eleştirilerin hedefi oldu. Montella için Türkiye ile en büyük sınavına çıkıyor diyebiliriz. Onun için de çok önemli bir maç olduğu aşikâr.

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“OYUNCULARIMIZ GÜNÜNDE OLURLARSA BİZ DE AVUSTURYA’NIN CANINI ACITABİLİRİZ”

Barış Alper Yılmaz, gerçekten çok etkili bir futbolcu. Galatasaray’da gösterdiği performansı milli takımda da göstermeye başladı. Hakan Çalhanoğlu, maalesef maçta olmayacak. Kenan Yıldız, zaman zaman çok iyi oynadı. Yani bizim de çok büyük silahlarımız var. Her şey onların oyununa da bağlı. Yani oyuncularımız, gününde olurlarsa biz de Avusturya’nın canını acıtabiliriz. Arda Güler, en büyük yeteneğimiz ve bizim gurur kaynağımız. Bu tip maçlar da onun gelişimi için çok önemli. İlk maçta zaman zaman etkili bir performans ortaya koydu. Arda, her geçen gün daha da iyi bir duruma gelecektir. Sakatlıkla ilgili bir sorun olmazsa bizim silahlarımızdan bir tanesi de Arda olacaktır.

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“AVUSTURYA, HAZIRLIK MAÇINDAKİ 6-1’LİK SKORU ÇOK FAZLA DÜŞÜNMÜYOR”

Avusturya, şu an kendisini maçta favori olarak görüyor çünkü sadece skor anlamında değil, oyun anlamında da Fransa ve Hollanda takımlarına karşı çok iyi bir performans ortaya koydular. Grubu 1.olarak bitirdiler. Avusturya, hazırlık maçındaki 6-1’lik skoru çok fazla düşünmüyor. Kendileri de o maçla ilgili olarak, ‘Türkiye, o maçta skor anlamında bize yaklaşacaktı ama VAR’dan penaltı kazanmıştık. Bu durum o maçın gidişatını çok değiştirmişti. Bizi yepyeni bir müsabaka bekliyor. O yüzden o maç geçmişte kaldı’ diyorlar. Hazırlık maçındaki skora ben de şaşırmıştım ama Avusturya, zaten Almanya’yı da yenmişti. Avusturya’nın o maçtaki iyi performansı bugünlerin habercisi gibiydi. Şimdi de bu performansı istikrarlı bir biçimde devam ettiriyorlar. Avusturya, bu turnuvada gerçekten çok şey kazandı.

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“TARAFTARLAR, TÜRKİYE’NİN İTİCİ GÜCÜ. MAÇA ETKİSİ ÇOK ÖNEMLİ OLACAKTIR”

Taraftarlar, Türkiye’nin maçlardaki itici gücü olarak görev yapıyor. Bunun maça etkisi çok önemli olacaktır. Sadece sahada değil, psikolojik bir savaş da olacaktır. Türk taraftarların oyuncular sahaya ısınmaya çıkarken; yoğun bir ilgisi ya da tezahüratları bizi orada ev sahibi takım konumuna da getirebilir. Bu tarz detaylar artık maçlarda çok önemli oluyor. Umarım onlar da bize mutluluklar yaşatırlar. Taraftarlarımızın resimlerini veya videolarını görüyoruz. Tüylerimiz diken diken oluyor. İnşallah bunu yine sergileyebilirler.”