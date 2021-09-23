Türk aile golf turnuvasında birinci oldu

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Diş hekimi İlker Erdoğan, eşi Ayşen Erdoğan ve kızları Almina Erdoğan Audemars Piguet'in 10-12 Eylül 2021 tarihleri arasında İtalya Castiglion Del Bosco'da düzenlediği AP Golf Trophy Cup'ta en iyi skoru aldılar. Takım halinde birinci olan aile sevinç yaşadı.

Birincilik kazanan ilk Türk takım olmanın mutluluğunu yaşayan Erdoğan ailesinde İlker Erdoğan erkekler kategorisinde, Ayşen Erdoğan da kadınlar kategorisinde en uzun vuruş ödülü olan Longest Drive ödülünü de kazanmayı başardı. 14 handikap ve altı AP saat kullanıcılarının katıldığı turnuvada Erdoğan Ailesi turnuva heyecanlarını başarıyla taçlandırdı.