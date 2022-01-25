Turgutluspor'dan Ahmet Çalık anısına turnuva

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Çok soğuk iddia Sebebi o vortex mi'Çok soğuk' iddia! Sebebi o vortex mi?#Kar Yağışı
Acun Ilıcalının hoca kararı Adada tartışma yarattıAcun Ilıcalı'nın hoca kararı Ada'da tartışma yarattı!#Acun Ilıcalı
En kritik kanıt... Gizlenen Wuhan yazışmalarıEn kritik kanıt... Gizlenen Wuhan yazışmaları#Wuhan
İstanbulda kar için yeni tedbirlerİstanbul'da kar için yeni tedbirler#Yoğun Kar
İstanbulda karla mücadele... Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Soyludan önemli açıklamalarİstanbul'da karla mücadele... Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar#Istanbul
Ünlü oyuncu mahsur kaldı: 21 saattir evime gidemiyorum Canlı yayına bağlandıÜnlü oyuncu mahsur kaldı: 21 saattir evime gidemiyorum! Canlı yayına bağlandı#Şafak Sezer
Usta sanatçıya veda... Alkışlarla uğurlandıUsta sanatçıya veda... Alkışlarla uğurlandı!#Ayberk Pekcan
Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar Ama bir şartla...Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar! Ama bir şartla...#COVID-19
Marstaki gizemli görüntünün sırrı çözüldüMars'taki gizemli görüntünün sırrı çözüldü #Mars
Caner Erkin sonrası ilk soll bek transferi Anlaşma sağlandıCaner Erkin sonrası ilk soll bek transferi! Anlaşma sağlandı#Fenerbahçe
İklim krizi vücudumuza neler yapacak Sivrisinekler, buzullar ve böbrek taşları...İklim krizi vücudumuza neler yapacak? Sivrisinekler, buzullar ve böbrek taşları...#İklim Krizi
Ünlü oyuncu 62 yaşında ilk kez çıplak sahnede oynadıÜnlü oyuncu 62 yaşında ilk kez çıplak sahnede oynadı#Emma Thompson
Lakabı açlık düşmanı... İnsanlığın kurtuluşu bu bitkide miLakabı 'açlık düşmanı'... İnsanlığın kurtuluşu bu bitkide mi? #Etiyopya
Ünlü oyuncu evlat acısıyla yıkıldıÜnlü oyuncu evlat acısıyla yıkıldı! #Michael Madsen
Onlarca model ÖTVsiz satılıyor Büyük kolaylık sağlanıyorOnlarca model ÖTV'siz satılıyor! Büyük kolaylık sağlanıyor#Engelli
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Turgutluspor'dan Ahmet Çalık anısına turnuva

#Ahmet Çalık#Turgutluspor#Ahmet Daşkan
Turgutluspordan Ahmet Çalık anısına turnuva

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Turgutluspor Akademi ve Turgutlu Belediyesi işbirliğiyle geçtiğimiz haftalarda elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık anısına futbol turnuvası düzenlendi.

Haberin Devamı

Turgutlu Belediyesi ve Turgutluspor Akademi işbirliğiyle geçtiğimiz günlerde elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık anısına düzenlenen turnuvanın açılışına Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutluspor Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan, kulüp yöneticileri, Turgutluspor Teknik Direktörü Nazım Gülay ve turnuvaya iştirak eden kulüp temsilcileri katıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın vuruşu ile başlayan turnuvanın açılış maçının 6’ncı dakikasında karşılaşma durdurularak Ahmet Çalık için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşma öncesinde Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan, tüm sporculara başarılar diledi.

Başkan Daşkan, "Bu anlamlı turnuvaya katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun." dedi.

Haberin Devamı

Turgutluspordan Ahmet Çalık anısına turnuva

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahmet Çalık#Turgutluspor#Ahmet Daşkan

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail