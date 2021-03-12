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Futbol
Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)
Haber Giriş: 12.03.2021 - 17:56 | Son Güncelleme:

Turgutluspor'da Abdullah Ercan dönemi

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Turgutluspor'da Abdullah Ercan dönemi

Misli.com 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta iç sahadaki Sivas Belediyespor beraberliği sonrası teknik direktör Ramazan Kurşunlu’yla yollarını tartışmalı bir şekilde ayıran Play-Off hattındaki Turgutluspor, göreve Abdullah Ercan’ı getirdi.

Abdullah Ercan, başkan Taner Kestaneci ve sportif direktör Ahmet Akteke’nin katıldığı törenle Irlamaz Tesisleri’nde sözleşme imzaladı.

Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyip A Milli Takım’da oynayan 49 yaşındaki teknik adam, daha önce U17 ve Ümit Milli Takım’ın yanı sıra Gaziantepspor ve Sakaryaspor’u çalıştırdı.

Abdullah Ercan: Trabzonspor'dan teklif gelirse değerlendirmek isterim!Futbolculuk yıllarında Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin uzun yıllar formasını giyen teknik direktör Abdullah Ercan iki takımın karşılaşacağı haftanın maçı öncesi sorularımızı yanıtladı. Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini iki takım açısından da yorumlayan deneyimli antrenör favorisini açıkladı.
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Turgutlusporda Abdullah Ercan dönemi

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