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GeriFutbol Turgutluspor, Galatasaray'dan Sarper Çağlar'ı kiraladı
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Futbol
Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)
Haber Giriş: 10.08.2021 - 12:13 | Son Güncelleme:

Turgutluspor, Galatasaray'dan Sarper Çağlar'ı kiraladı

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Turgutluspor, Galatasaray'dan Sarper Çağlar'ı kiraladı

TFF 2’nci Lig’de yeni sezona hazırlanan Turgutluspor, Galatasaray’dan 18 yaşındaki kanat oyuncusu Sarper Çağlar’ı 1 yıllığına kiraladı.

Kırmızı-siyahlıların tesislerine gelen genç futbolcu, resmi sözleşmeye imza atarken formayı giyip poz verdi.

İmza törenine kulüp adına Genel Kaptan Tolga Seyman katıldı.

İmza töreni sonrası konuşan Sarper Çağlar, "Hedefleri olan bir kulübe geldim. Burada olduğum için mutluyum. Bana olan güveni boşa çıkarmamak için canla başla çalışacağım. Takım arkadaşlarım ve ağabeylerimle birlikte Turgutuspor’un başarısı için görev verildiğinde üstüme düşeni yapacağım" dedi.

Tolga Seymen ise Sarper’in genç, başarıya aç, enerjik bir futbolcu olduğunu söyledi.

Turgutluspor, Galatasaraydan Sarper Çağları kiraladı

Turgutluspor, Galatasaraydan Sarper Çağları kiraladı

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