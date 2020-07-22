TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta koronavirüs pandemisi yüzünden 19 Mart’ta durdurulan sezonu üçüncü sırada bitiren Turgutluspor, dördüncü sırayı elde eden rakibi Esenler Erokspor’la Play-Off yarı finaline çıkacak. Antalya’da Calista Sports Center’da saat 22.00’de başlayacak mücadeleyi Turgut Doman yönetecek. Salgın öncesi grubun formda takımı olan Turgutluspor, rakibini eleyerek 26 Temmuz’daki finalde Belediye Derincespor-Karşıyaka eşleşmesinin galibiyle 2’nci Lig için mücadele etmeyi planlıyor. Kırmızı-siyahlı ekip normal sezonda ilk maçta 1-0 yendiği Erokspor’la rövanşta 1-1 berabere kaldı. Turgutluspor, 2015 yılında 2’nci Lig’e mendil sallayıp amatöre kadar düştükten sonra 3’üncü Lig’e dönmüştü. Teknik direktör Cüneyt Biçer, tüm sezonun emeğinin ödülünü 2 finali kazanarak almak istediklerini söyledi.

Turgutluspor Erokspor maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Turgutluspor Erokspor maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Turgutluspor’un play off maçı dev ekranda izlenecek

Turgutlu Belediyesi, Turgutluspor’u 2. Lige yükselme maçlarıyla Turgutlu’yu başarılı bir şekilde temsil etmesi için göstereceği mücadelede yalnız bırakmayacak. Turgutluspor’un Esenler Erokspor ile 22 Temmuz akşamı saat 22.00’da gerçekleştireceği ilk maç 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanında kurulacak dev ekranda canlı olarak izlenecek.

Dev ekranın kurulacağı alanda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da ayrıca dikkat edilecek.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Turgutluspor'un mücadelesine ekranlardan destek vereceklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Turgutlusporumuzu yalnız bırakmıyoruz. Dün görkemli bir kutlamayla Antalya’ya uğurladığımız Turgutlusporumuza desteğimizi ekranlardan göstermeye devam edeceğiz. Turgutlusporumuzun 2. Lige yükselme mücadelesinde 22 Temmuz Çarşamba akşamı saat 22.00’da Esenler Erokspor takımı ile gerçekleştireceği ilk maçı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanımızda kuracağımız dev ekranda canlı olarak birlikte izleyeceğiz. Finale kalırsak final maçı da yine aynı yerde dev ekrandan yayınlanacak. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde izleyeceğimiz maça tüm halkımızı davet ediyorum.”

Turgutluspor’un Esenler Erokspor’u eleyerek finale kalması durumunda 26 Temmuz Pazar günü saat 20.00’de oynanacak final müsabakası da dev ekrandan canlı olarak yayınlanacak.