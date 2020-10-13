DHA
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Turgutluspor 5'te 5 peşinde! Rakip Bayburt...
Misli.com 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta ilk 4 haftada Kırşehir Belediyespor, Mamak FK, Pendikspor ve Elazığspor’u yenerek 12 puanla liderlik koltuğunda oturan Turgutluspor, yarın hafta içi mesaisinde sahasında Bayburt İl Özel İdarespor’la karşı karşıya gelecek.
Turgutlu 7 Eylül Stadı’nda Eren Gökmen’in görev yapacağı karşılaşma saat 15.30’da başlayacak.
Teknik direktör İbrahim Cezayir sahalarında Bayburt’u yenerek yollarına emin adımlarla devam edeceklerini dile getirdi.
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