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Futbol
DHA
Haber Giriş: 13.10.2020 - 12:30 | Son Güncelleme:

Turgutluspor 5'te 5 peşinde! Rakip Bayburt...

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Turgutluspor 5'te 5 peşinde! Rakip Bayburt...
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Misli.com 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta ilk 4 haftada Kırşehir Belediyespor, Mamak FK, Pendikspor ve Elazığspor’u yenerek 12 puanla liderlik koltuğunda oturan Turgutluspor, yarın hafta içi mesaisinde sahasında Bayburt İl Özel İdarespor’la karşı karşıya gelecek.

Turgutlu 7 Eylül Stadı’nda Eren Gökmen’in görev yapacağı karşılaşma saat 15.30’da başlayacak.

Teknik direktör İbrahim Cezayir sahalarında Bayburt’u yenerek yollarına emin adımlarla devam edeceklerini dile getirdi.

 

Turgutluspor 5te 5 peşinde Rakip Bayburt...

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