Turgut Doğan Şahin: "Hedefimiz Süper Lig"

Altay’ın sosyal medya hesabında Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler’in sorularını cevaplayan tecrübeli oyuncu Turgut Doğan Şahin, Süper Lig yolunda iddialı açıklamalar yaptı. Korona virüs salgını nedeniyle tüm futbolcular gibi evinden bireysel idmanlar yaptığını ifade eden 32 yaşındaki oyuncu “Dünya ve ülke olarak zor günler geçiriyoruz. Bir an önce bu virüs belasından kurtulmak istiyoruz. Yalçın Koşukavak hocamız konuşma grubundan devamlı bizlere neler yapmamız, nasıl çalışmamız gerektiğini yazıyor. Hocamızın verdiği program dahilinde idmanlarımıza devam ediyoruz” dedi.



Devre arasında takıma katılan yıldız oyuncu, “Transferin son gününde Altay’a geldim. Çok kaliteli ve iyi bir kadromuz var. Takım içindeki arkadaşlık da üst seviyede. Beklediğimden daha güzel bir ortamla karşılaştım. Ligler başladığında kalan 6 haftada da aynı mücadeleyi en üst seviyede sürdürüp en kötü ihtimalle Play-Off’tan Süper Lig’i istiyoruz” şeklinde konuştu.



Süper Lig yarışındaki takımlar arasındaki puan farkının çok az olduğuna vurgu yapan Turgut Doğan Şahin, “Birçok takım hala ilk ikiyi ve Play-Off’u kovalıyor. Burada alınacak bir galibiyet takımı yukarı çekerken alınacak bir mağlubiyet bir anda yarıştan koparabilir. Korona virüs bittikten sonra Akhisarspor ile başlayacağız. Akhisarspor’u yenersek ilk iki için çok büyük avantajımız olur. Daha önce bu ligde forma giydim, tecrübelerime dayanarak konuşuyorum. Bu birlik ve beraberlik devam ettiği sürece bu kadro ile Süper Lig’e çıkacaktır” dedi.



“Marco bana prim açıkladı”



Siyah-beyazlı takıma transfer olduktan sonra golcü Marco’nun daha fazla gol atmaya başladığının hatırlatılması üzerine Turgut Doğan Şahin, esprili bir şekilde, “Artık ben kaleye fazla şut çekmiyorum. Ceza sahası içindeki Marco’ya asist yapıyorum. Çünkü Marco bana prim açıkladı. Böyle bir golcüye sahip olduğumuz için şanslıyız. Biz topu getiriyoruz o da golümüzü atıyor. Kalan maçlarda daha da iyisi olacak” şeklinde konuştu.



Tecrübeli oyuncu bazı kesimler tarafından gündeme getirilen ‘Ligler bu haliyle tescil edilsin’ yorumlarını ise şu sözlerle değerlendirdi: “Bunu isteyen kulüplerin açıklamalarını gördüm. Sanki onlar fikirlerini değil öyle olmasını istedikleri için bunları söylüyor. Hedefi olan kulüpler tabi ki ligin devam etmesini istiyor. Ligin bir anda bu şekilde bitmesi çok saçma olur. Maçları oynayalım hak eden Süper Lig’e çıksın.”



Alsancak Stadı’nın atmosferini biliyorum



Yapımı devam eden Alsancak Stadı hakkında da konuşan Şahin, “Ben Alsancak Stadı’nın atmosferini iyi biliyorum. Yıllar önce Samsunspor forması altında Alsancak Stadında oynadım. Oranın ambiyansı çok güzel. Büyük Altay taraftarının takımlarına nasıl sahip çıktığını görmüştüm. Şu anda da bana ve takımımıza büyük destek oluyorlar. Onlara layık olmak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.





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