Turgay Kıran: "Fatih Terim’i rahat bırakın, başkan adaylığı düşünmüyorum..."

Turgay Kıran’ın açıklamaları şu şekilde:



MUSTAFA CENGİZ’İ GALATASARAY’IN BÜNYESİ KABUL ETMEDİ



"Bir kere Mustafa Cengiz Bey’i Galatasaray bünyesi kabul etmedi. Ne Genel Kurul ne de Galatasaraylılar kabul etti. Oysa çok büyük şansı vardı Galatasaray’ı değiştirmek için."



DURSUN ÖZBEK TEPKiSİYLE CENGİZ GELDİ



Dursun Özbek’in yaptıklarına reaksiyondu. Tüm Galatasaray Liseliler gittiler, Mustafa Cengiz’e oy verdiler. O kadar başarısızlığın üzerine hala orada durmasını hazmedemedi Galatasaraylılar. Düşünün bir otel yaptı hala orada duruyor, senede 5 milyon Dolar getirecek dedi, hiçbir şey olmadı. Çok da üzülüyorum ona biliyorsunuz 20 milyon Euro’su kaldı kulüpte. Bu yönetimdeki arkadaşların da pek ödemeye niyeti yok ama Galatasaray’a yakışmıyor. Kulüpte kimsenin parasının kalmaması lazım."

SEÇİM YAPMAK ZORUNDALAR



Seçim yapmak onun görevi. Tüzüğe göre mali kurulu yapmak zorundasın, lamı cimi yok artık. Genel kurul yapmak zorundasın, herkes stat açarak yapıyor, siz yapmamakta direniyorsunuz. Böyle bir yasak varsa gösterin biz de görelim, alternatif üretelim. Bize Mustafa Cengiz’in verdiğ ilk sözlerden biri de tüzük değişikliğiydi ama bugüne kadar onunla ilgili bir şey duymadık. Tüzük değişmeden Galatasaray rahata eremez. Çünkü sıkıntıları biliyoruz. Benim 5 kişi için Galatasaray’a üye olmaları yönünde attığım imza kaale bile alınmadı. Çünkü tüzüğü uygulamıyorlar. Galatasaraylılıktan çok uzaklaştılar. Yeni nesil bir Galatasaray oluştu ve ben de bunu sevmedim. Bizim fabrika ayarlarına dönmemiz lazım ve Ali Sami Yen Bey’in yaptığı dönemdeki gibi Galatasaray’ı tekrar yapılandıracağız. Ben inanıyorum Galatasaray’ın geleceği gençler ve bu gençler görevi alacaklar."



BU MUDUR GALATASARAY’I KURTARMAK?



"Galatasaray’da icraat var mı ki? Galatasaray’ın bugün 3.5 milyar lira borcu var. Sportif A.Ş.’nin borçlarını derneğe yükleyerek kulübü kurtaramazsınız. 40 oyuncu alındı futbol takımına. Hiçbirini satamadınız. Bu mu Galatasaray’ı kurtarmak? Basketbolda darmadaığın, voleybolda durumumuz ortada. Riva’yı mı hallettiler? Florya’yı mı aldılar? Bir şey yapsınlar da değerlendireyim. Adayı normal bir hale getirin madem bir işe yarayacaksınız. Abdurrahim ve Yusuf Günay, ne yapıyor bunlar? Yönetim dağılmış durumda zaten."



ARKADAN İŞLER ÇEVİREREK, BAŞKALARINA GÖZDAĞI VEREREK FATİH TERİM’İ YÖNETEMEZSİNİZ



’Herhalde Mustafa Cengiz ve yönetim Fatih Terim’i göndermek niyetindeydiler, bunun herkes farkında zaten. Fatih’i bu kadar zorlamak, sıkıntıya sokmak başka türlü açıklanamaz. Bunu daha önce Ünal Aysal da yaptı. O zaman siz geçin takımın başına, Abdurrahim geçsin o oynatsın takımı. Zaten sizin elinizde, ama böyle arkadan işler çevirerek, başkalarına gözdağı vererek Fatih Terim’i yönetemezsiniz. Fatih onlardan daha Galatasaraylı, onlardan daha başarılı. Dolayısıyla herkesin görevlerine saygı duymak zorundalar. Fatih Terim, futbolu, hepimizden daha iyi biliyor. Elimizde böyle bir değer varken neden kaybediyoruz."



"Bu Mustafa Cengiz’in kararı değil. Arkada oynayan bazı kişiler var ve bunlar Fatih Terim’i sevmiyorlar. Daha önce de sevmiyorlardı, şimdi de onun başarısız olmasını ve kendi inisiyatifleri gelsin istiyorlar ama buna kimse izin vermeyecek. Taraftar da izin vermeyecek, biz de izin vermeyeceğiz."

RAHAT BIRAKIN FATİH TERİM’İ!



"Terim’in yaptığı herhangi bir şey yok ki. Tabii ki o kimsenin arkasında olmayacak. O Galatasaray’ın arkasında. Mustafa Cengiz kendi kendine savaş ilan etti. Kutsal savaş diyorsa karşısında kimlerin olduğunu açıklamak durumunda.



Daha 5 maç olmuş Fatih’in şevkini kırdılar, bu bitmiş değil inanmayın. Yarın öteki gün birini getirip Fatih’i gönderecekler sonra hepimiz üzüleceğiz ve camianın reaksiyonu çok daha farklı olacak. Rahat bırakın Fatih’i işini yapsın. Son yıllarda bu tür ego savaşları oluyor hep."



TERİM FALCAO’YU GÖZÜMÜZE SOKUYOR



"Falcao çok önenmli bir futbolcu ama o yaşa gelmiş bir oyuncuyu Galatasaray’a getirmek her zaman tutmuyor. Hep bir kişi eksik çıkıyor takım. Ama Fatih de gözümüze sokmak için her maça onunLa çıkıyor. ’Alın bakalım’ diyerek."



YENİ GELECEKLER TERİM’İ KIRMA GİBİ SAÇMALIKLAR YAPMAZ



"Seçim olursa ki olacak. Zaten bu yönetim hukuki bazı üstler tarafından tutuluyor, çünkü ibra edilmediler, imza yetkileri yok aldıkları kararlar onları sıkıntıya sokabilir. Mustafa Cengiz de şanssız bir dönem geçirdi. Üstüne bir de hastalandı. Yanındaki arkadaşlar da bu işin ehli değillerdi. Kızmamak lazım, çok fazla bir yükün altına girdiler ama artık Galatasaray için seçim kararı alıp görevi yeni arkadaşlara bırakmak lazım. Hem gelecek arkadaşlar daha iyi bir moral motivasyonla çalışır, hem de böyle Fatih Terim’i kırmak gibi saçma sapan işlere imza atmazlar. Ergin Ataman’ları atmazlar. Bir sürü vefa borcu yeni dönemde yerine getirilir diye düşünüyorum."



3.5 MİLYAR BORÇ VARKEN KİMSE KULÜBÜ DÜZELTEMEZ



"Burada asıl amaç Galatasaray Spor Kulübü’nün nasıl düzeleceği. Örf ve adetlerine göre nasıl hareket edileceği. Kulübün 3.5 milyar lira borcu varken kimsenin bu durumu düzeltme ihtimali yok. Özhan Canaydın 2’nci defa aday olduğunda karşısına ben çıkmıştım. 60 milyon Dolar’ı olan gelsin demişti. Düşünün o zaman 60 milyon Dolar borcu vardı kulübün. Nesi vardı? Ali Sami Yen, Riva, Florya, adası ve kültürü vardı. Şimdi nesi var? 400 milyon Dolar borcu var, Riva diye bişey kalmadı. Florya’dan sadece 20 dönüm kaldı. Ali Sami Yen kalmadı, şimdi statta kiralık durumdayız. Adanın durumunu hepimiz biliyoruz. Bu süreçte yöneticilerin kültürümüzün ve geleneklerimizin de altından kalkamadığı ortada. O yüzden tüm Galatasaraylılar olarak yeni gelecek yöneticilere ve elini taşın altına sokacaklara hepimizin destek olması lazım. Herkes gelsin yazsın bir yere, hep beraber oturalım karar verelim. Amaç Galatasaray değil mi? Sonra da diyelim ki tamam kardeşim biz başkanımızı seçtik. Tek listeyle giriyoruz diyelim. Tüm Galatasaray taraftarı arkamızda olsun. Bizim bunları çalışmamız lazım. Ben ölünceye kadar Galatasaray’ın hizmetinde olduğum için böyle diyorum.



"Sportif olarak değil ama bir an önce seçim yapılmasını ve yönetimin görevini yeni arkadaşlara bırakmasını bekliyoruz. Umarım en kısa zamanda bu kararı alırlar, süreç uzadıkça hem kendileri yıpranıyor hem de camia zarar görüyor."

İNAN KIRAÇ FELSEFESİ MUSTAFA CENGİZ’LE BİTTİ



"Peki İnan Kıraç’ın belirlediği bir aday olduğu ve herkesin onun etrafında birleşeceği iddiaları var. İnan Kıraç Bey eşinin vefatından sonra çok yorgun, bu işlerle ilgilenecek durumda değil ama sınıf arkadaşı Duygun Yarsuvat ’bir çatı aday belirleyeceğiz’ dedi. Onun çatı adayının kim olduğunu göreceğiz."



"Çatı aday kim bilmiyorum ama bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü İnan Kıraç’ın felsefesi Mustafa Cengiz ile son buldu. Çünkü Dursun Özbek’in başarısızlığıyla biz gittik. Galatasaray’ı hiç tanımayan ellere teslim ettik, bugün de sonuçları görüyoruz. Demek ki İnan Bey’in artık böyle bir şey yapma şansı yok. Duygun Bey yapabilir tabii, o seviyor böyle şeyleri de, oynamayı da seviyor. Dolayısıyla onun çatı adayının da kim olacağı hiç beni ilgilendirmiyor.



GALATASARAY’IN TECRÜBELİ BAŞKANA İHTİYACI VAR



"Benim fikrimi soracak olursanız, artık Galatasaray’a daha önce görev yapmış tecrübeli ve camiaya sevgi ve saygı aşılayacak isimler gerekli. Bunlardan bir tanesi de Adnan Polat. Ama tek çare değil. Liselilere kırgın olması iyi bir liseli olarak beni üzüyor. Liseli bir abisi olarak ona oy vermiş bir isimim. Çünkü benim için en önemli şey Galatasaray Spor Kulübü. Biz biat kültürünü bırakalım. Tevfik Fikret’in söylediği gibi; "Hür karar verip aday olacak isimlere ihtiyaç var." Kim Galatasaray menfaatlerini sağlam bir şekilde müdaafa edecekse gelsinler biz de ona göre değerlendirelim."



BAŞKAN ADAYLIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM



Başkanlık için adaylığı düşünmüyorum. Çünkü ben 3 defa Galatasaray Spor Kulübü Başlanlığı’na aday oldum ama genel kurul bu teveccühü bana göstermedi, saygı duydum. İyi bir Galatasaraylı olarak camiayı sadece genel kurulla sınırlandırmamak lazım, ben taraftarla ve camianın tüm bileşenleriyle beraberim."



ADIMI DUYURMAYA İHTİYACIM YOK



Bir de şöyle bir şey var, camianın büyük abileri ki; buna yaşım gereği ben de dahilim. Gençlerden ve eski yönetilcilerden ortak bir çatı aday çıkarma fikrindeyiz, bu süreçte bana da bir görev düşerse taşın altına elimi sokmaktan çekinmem. Bu benim için bir kompleks olmaz. Ben öncelikle genç kardeşlerimin projelerini dinleme taraftarıyım. Zaten çoğuyla beraberim ama derlerse ki Adnan ağabey olsun Işın ağabey, Türker ağabey veya Hayri ağabey olsun derlerse saygı duyacağım. Bu süreçte bana da bir lütfedip sorarlarsa nasıl kurtarabiliriz, neler yapabiliriz diye yardımcı olmaya çalışırım. Galatasaray’ın olduğu yerde kompleks yapmam. Beni sen de bilirsin, girdiğim şeyi bitiririm. Sonuna kadar maddi manevi destek olurum, kazanmak kaybetmek önemli değil. Demokratik hakkımı kullanırım. Ama bugün Galatasaray’da bu demokratik hakkı kullanmak zor. Çünkü 10 taneye yakın aday olduğu söyleniyor. Hepsi de belli kapasitede Galatasaraylılar. Peki o zaman ne olacak oylar 10’a mı ayrılacak? Bunları Galatasaray’ın menfaatleri için toparlamamız lazım. Kimsenin egosu, adı önemli değil."

