MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriTurgay Büyükkarcı: Müzemizdeki tek eksik elimizden kayıp gitti
GeriBasketbol Turgay Büyükkarcı: Müzemizdeki tek eksik elimizden kayıp gitti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
DHA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 13:11,Son Güncelleme:

Turgay Büyükkarcı: Müzemizdeki tek eksik elimizden kayıp gitti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Turgay Büyükkarcı: Müzemizdeki tek eksik elimizden kayıp gitti
Abone Olgoogle-news

Pınar Karşıyaka'nın bu yıl kupayı kazanmak için en büyük favori gösterildiği FIBA Europe Cup'ta 12 Mart'ta durdurulan sezon, koronavirüs pandemisi yüzünden şampiyon ilan edilmeden tamamen iptal edilirken, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, kupanın ellerinden kaçtığını söyledi.

lk etapta yeni sezon öncesine ertelenip ardından tamamen iptal edildiği açıklanan kupada Final Four organizasyonuna da talip olup büyük hayal kırıklığı yaşayan Kaf-Kaf'ta Büyükkarcı, şu açıklamaları yaptı:

"Elimizden ikinci kez bir Avrupa kupası, bu kez tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi nedeniyle kayıp gitti. Şu durumda sağlık olsun demekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Böylesine başarılı geçirdiğimiz sezonda müzemizde tek eksik olan Avrupa kupasını tamamlamak isterdik ama maalesef olmadı. Ben inanıyorum ki önümüzdeki sezonlarda bu eksiğimizi de tamamlayacağız. Başarılı geçen sezonumuzda emeği geçen başta ana sponsorumuz Pınar'a, başantrenörümüz Ufuk Sarıca'ya, oyuncularımıza, teknik ve idari kadromuzsa sonsuz teşekkür ederim. Canımız sağ olsun, hepsinin canı sağ olsun" 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle