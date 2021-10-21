Turgay Altay ilk maçında, Ankaragücü deplasmanında

Ligde 6 maçtır galip gelemeyen ve 9 puan ve averajla 15. sırada bulunan Manisa FK, Turgay Altay yönetimindeki ilk maçında yarın averajla ikinci durumdaki MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.
Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Teknik direktör Serkan Özbalta ile ligde ilk 3 haftayı kayıpsız geçtikten sonra 5 maçında puan alamayan Manisa FK, 8. haftanın ardından Özbalta'nın yerine Naci Şensoy'la anlaştı. Şensoy yönetiminde konuk ettiği ilk maçta Adanaspor'a 3-0 mağlup olan Manisa temsilcisi, o müsabakanın ardından Şensoy'un yanı sıra sportif direktör Serkan İşyapan'la yollarını ayırdı.
Futbolcular Kubilay Aktaş, Anıl Koç, Andres Sousa, Sadi Karaduman ve Kemal Rüzgar'ın kadro dışı bırakıldığını açıklayan Manisa FK, teknik direktörlük görevine Turgay Altay'ı, sportif direktörlük görevine de Taner Savut'u getirdi.
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