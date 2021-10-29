Turgay Altay: Bolupor maçıyla eski günlerimize döneceğiz

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Spor Toto 1'inci Lig'de son 7 maçında üst üste mağlup olarak düşme hattına giren, hafta içinde ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatsa Belediyespor'u eleyerek moral bulan Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde Beypiliç Boluspor'la karşılaşacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Bilet fiyatları kapalı tribün 1'inci kategori 20, 2'nci kategori 15, maraton tribün 10 TL olarak açıklandı.



Ligde 9 puanla 17'nci basamakta yer alan siyah-beyazlıların bu sezonki 3'üncü teknik direktörü olarak geçen hafta işbaşı yapan Turgay Altay, "Kupada kazanmak takıma moral verdi. Ligde kötü sonuçlara imza attık. Maalesef hak ettiğimiz yerde değiliz. Ancak toparlanacağız. Boluspor maçı bizim için çok önemli. Kazanarak eski günlerimize döneceğiz" dedi.



