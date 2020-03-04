Tur hala ortada

Pep Guardiola’nın “elimde olsa sahaya 11 orta saha oyuncusu ile çıkmak isterdim” sözü meşhurdur. Dün oynanan kupanın yarı final ilk maçında Falette’nin sakatlığı sonrası Gustavo’nun stopere geçmesiyle beraber ersun Yanal, İspanyol hocanın ütopik içeriğine istemeden de olsa yakın bir takım ortaya çıkardı. İsla ve Muriç’i dışarıda bırakırsak geride kalan 9 oyuncu da orta saha karakterliydi. Bu da Trabzonspor’un ön alanda pres ile oyunu rakip yarı sahaya yıkma fikrini bozan unsur oldu.

Fenerbahçe yapabileceği belki de tek iyi şeyi yaptı: Prese karşı pasör kimliğini kullanarak oyunu kendi yarı sahasından uzakta oynamak. Rakibin dar alanda isabetli paslarla presi kırdığı noktada Trabzonspor’un saha içerisinde boyu uzadı. Üstelik on numara pozisyonunda oynayan hücum pres gücü yüksek NDiaye’nin çıkıp Guilherme’nin girmesi de işleri daha da zorlaştırdı. Nihayetinde topa sahip olma felsefesi ile sahaya çıkan Trabzonspor ilk devre sona erdiğinde yüzde 41 oranında topla oynayıp rakibinden geride kaldı. ilk 45 dakikada bol bol faul oldu, pozisyon dahi yok denecek kadar azdı.

DEĞİŞİKLİKLER SKORU BELiRLEDİ

Bireysel hataların bireysel becerilerle buluştuğu iki golle başladı Trabzonspor ikinci yarıya. Jailson’un hatası, sezonun yıldızı sörloth’un golcülüğü ya da Ekuban’ın bireysel becerisi Novak’ın hücumculuğu ile gelen iki gol sonrası avantajlı duruma sahip olan Trabzonspor bunu doğru bir şekilde kullanamadı.

Hüseyin Cimşir, üzerine gelmesini beklediği Fenerbahçe için haklı olarak Abdülkadir hamlesini kullandı belki ama rakibine oranla hücum gücü yüksek savunma gücü düşük takımını bu açıdan dengelemeyi düşünmedi. Ne iki tane on numara barındıran ve net bir çapadan yoksun orta sahasının direncini yükseltti ne de üçlü forvet hattını bozarak kontraya daha uygun bir içerik ile oynamayı düşündü.

Sahanın en kötülerinden ikisi olan Tolga ve Kruse’nin çıkıp belki de ilk 11 başlaması gereken Ferdi Kadıoğlu ve Miha Zajc’ın oyuna girişi oyun üstünlüğünü Fenerbahçe’ye verdi. Baskıyı kuran sarı lacivertliler üst üste bulduğu pozisyonların ardından ikinci ayak için o çok önemli golü de Muriç’in Campi karşısında hava hakimiyetini kullanarak elde edip kaybetse bile tura ortak olmayı başardı.