Tur değil maç gitti

Banu YELKOVAN - Ligin ilk haftasının en sükseli takımıydı Trabzonspor. Yeni Malatya karşısında 3 puanı hanesine yazarken futboluyla, oyuncularıyla ve aldığı skorla göz kamaştırmıştı. Daha transfer döneminde geçen sezonun eksiklerini doğru tahlil ettiğini ve eksik yerlere nokta atış oyuncular aldığını biliyor, ancak bu sükseli isimlerin sahada nasıl performans vereceğini kestiremiyorduk.

Abdullah Avcı’nın takımı, sadece skorla değil, oynadığı futbolla da tüm soru işaretlerini dağıttı ve bu oyunu sezonun geneline yaydığı taktirde herkesin korkulu rüyası olacağını ilan etti. Yine de yenen o bir gol, defansın alternatifsizliği, bordo mavililerin asıl sınavının Roma maçı olacağını işaret ediyordu.

Oyunuyla Roma’daki parlak günlerini hatırlatan Gervinho’nun, eski takımı Roma’ya karşı nasıl oynayacağı, orta sahadan gelerek fark yaratan oyuncuların bu maçta da skora katkı yapıp yapmayacağı, defans yine açık verirse İtalyan ekibinin bunları nasıl değerlendirip değerlendirmeyeceği merak konusuydu.

TOTTENHAM’DAKİ GİBİYDİ

Farklı Türk takımlarıyla oynaya oynaya ülkemizi gezen Mourinho’nun takımı Roma, Avrupa’da Türk takımlarına karşı oynadığı son üç maçta gol bile yememişti. Trabzonspor ise İtalyan takımlarıyla oynadığı son beş Avrupa maçında gol atamamıştı. Bu moral bozucu istatistiklere rağmen, oyunun özellikle ilk bölümünde rakibe neredeyse top göstermedi Trabzon.

İlk yarıda bir ara topla oynama istatistiği yüzde 80’e kadar çıktı. Mourinho tıpkı Tottenham’daki gibi, topu tamamen rakibe bırakmış, gol arayışını, genç takımının hızına ve sürpriz ataklarına bırakmıştı. İlk yarı iki taraf da skoru değiştiremedi.

UĞURCAN YiNE ŞANSSIZDI

Roma, ikinci yarının daha başlarında Pellegrini’nin vuruşunda ilk golü buldu. Sadece 9 dakika sonra, 64. dakikada Cornelius skoru eşitledi. Mourinho’nun sevimsiz taktik anlayışı yüzünden tüm çabasına rağmen istediği oyunu sahaya tam olarak yansıtamadı Trabzon ve maçın skorunu belirleyen gol 81. dakikada direkten dönen kafa vuruşunu Shomurodov tamamladığında geldi. Uğurcan yine şanssızdı. Trabzon sadece maçı kaybetti, turu geçme umudunu ikinci maça taşıdı.

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