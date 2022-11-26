Tunus Avustralya 2022 Dünya Kupası maçı

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2022 Dünya Kupası D Grubu maçında Tunus ile Avustralya karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
TUNUS 0-1 AVUSTRALYA
GOL: 23' Duke
İlk yarı sonucu: 0-1
İLK 11'LER
Tunus: Dahmen, Drager, Talbi, Meriah, Bronn, Abdi, Skhiri, Laidouni, Sliti, Msakni, Jebali.
Avustralya: Ryan, Behich, Karacic, Rowles, McGree, Mooy, Souttar, Irvine, Goodwin, Duke, Leckie.
TUNUS AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Tunus, Dünya Kupası D Grubu mücadelesinde Avustralya ile karşılaşıyor. Saat 13.00'da başlayan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilir.