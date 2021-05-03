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GeriFutbol Tuncer Hunca, Galatasaray başkan adaylığından çekildi
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Futbol
Haber Giriş: 03.05.2021 - 18:35 | Son Güncelleme:

Tuncer Hunca, Galatasaray başkan adaylığından çekildi

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Tuncer Hunca, Galatasaray başkan adaylığından çekildi

Galatasaray'da Mayıs ayının sonunda gerçekleşecek seçimde başkan adayı olan Tuncer Huca, adaylıktan çekildi ve bir başka aday Eşref Hamamcıoğlu'nu destekleyeceğini duyurdu.

Galatasaray Kulübü'nde 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olacağını açıklayan isimlerden Tuncer Hunca, adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Tuncer Hunca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu lehine adaylıktan çekildiğini belirterek, Hamamcıoğlu ve ekibini destekleyeceğini bildirdi.

Tuncer Hunca, Galatasaray başkan adaylığından çekildi

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