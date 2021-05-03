Tuncer Hunca, Galatasaray başkan adaylığından çekildi
Galatasaray'da Mayıs ayının sonunda gerçekleşecek seçimde başkan adayı olan Tuncer Huca, adaylıktan çekildi ve bir başka aday Eşref Hamamcıoğlu'nu destekleyeceğini duyurdu.
Galatasaray Kulübü'nde 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olacağını açıklayan isimlerden Tuncer Hunca, adaylıktan çekildiğini duyurdu.
Tuncer Hunca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu lehine adaylıktan çekildiğini belirterek, Hamamcıoğlu ve ekibini destekleyeceğini bildirdi.
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