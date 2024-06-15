Tuncay Şanlı'nın yeni takımı açıklandı! Fenerbahçe detayı dikkat çekti

Haberin Devamı

Ümraniyespor, teknik direktörlük görevine son olarak Sakaryaspor'u çalıştıran Tuncay Şanlı'nın getirildiğini açıkladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Ümraniyespor ailesine hoş geldin, Tuncay Şanlı! Futbol tutkusuyla dolu, enerjik ve başarılı yeni teknik direktörümüzle birlikte büyük başarılara imza atmaya hazırız!" ifadelerine yer verildi.

Ümraniyespor CEO'su Nicolas Anelka, futbolculuk döneminde Fenerbahçe'de birlikte oynadığı Tuncay Şanlı ile Ümraniyespor için mücadele edecek.