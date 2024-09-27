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Tuncay Şanlı'dan Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıya sert tepki: Hem üzgünüm hem de sinirliyim

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#Serhat Akın#Tuncay Şanlı#Sporanasayfa
Tuncay Şanlıdan Serhat Akına yapılan silahlı saldırıya sert tepki: Hem üzgünüm hem de sinirliyim
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 10:17

Silahlı saldırıya uğrayan eski futbolcu Serhat Akın'ı ziyarete giden Ümraniyespor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Ataşehir'deki özel hastanede açıklamalarda bulundu.

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Eski milli futbolcu ve Central Hospital Ümraniyespor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, uğradığı silahlı saldırı sonrası ayağından yaralanan eski milli futbolcu Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti.

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Şanlı, eski milli futbolcu Akın'ın tedavi gördüğü Ataşehir'deki özel hastaneye geldi. Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şanlı, şunları söyledi:

"Tabii ki morali bozuk, yarın herhalde bir ameliyata alacaklar. Ben sadece durumdan dolayı yanında olmak istedim. Kardeşim o benim, beraber çok güzel şeyler yaşadık. Üzüntüler de yaşadık. Duyduğum anda hemen yanına geldim. Çok ciddi bir şey yok. Yarın büyük ihtimalle bir operasyon geçirecek. Bunun üzerine yorum yapmak da istemem. Hem üzüntülüyüm hem de sinirliyim. Biraz keyfi yerinde değil, morali de bozuk. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur."

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Şanlı, açıklamasının ardından hastaneden ayrıldı.

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#Serhat Akın#Tuncay Şanlı#Sporanasayfa

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