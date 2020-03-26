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DHA
Haber Giriş: 26.03.2020 - 12:01,Son Güncelleme:/

Tuncay Şanlı'dan alkışlanacak karar! Corona virüse karşı...

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Tuncay Şanlı'dan alkışlanacak karar! Corona virüse karşı...
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Tuncay Şanlı, Sakarya'daki otelini corona virüsü salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis ettiğini duyurdu.

Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan otelini koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis ettiğini açıkladı.

Sakaryaspor altyapısından yetişen ve Fenerbahçe forması giydikten sonra yıldızlaşarak Middlesbrough, Stoke, Wolfsburg, Bolton, Bursaspor, Umm Salal ve Pune City'de oynamasının ardından 2016 yılında futbol kariyerini sonlandırarak Sakaryaspor'da teknik direktörlük yapan eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Serdivan ilçesinde bulunan On7 isimli otelini sağlık çalışanları için tahsis ettiğini açıkladı.

Koronavirüs salgını başladığında Serdivan ilçesindeki otelini kapatan Tuncay Şanlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda oteli sağlıkçılar için tahsis ettiğini duyurdu.

Şanlı, "Koronavirüs ile mücadelede sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Sağlık çalışanlarımıza mesaileri dışında dinlenebilmeleri için otelimizi tahsis ettik. Lütfen evde kalmaya devam edelim" dedi.

Tuncay Şanlı'dan anlamlı hareket
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Tuncay Şanlıdan alkışlanacak karar Corona virüse karşı...

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