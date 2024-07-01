×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Tuncay Şanlı, Ümraniyespor'a imza attı! "Anelka'nın olması beni heyecanlandırdı..."

Güncelleme Tarihi:

#Ümraniyespor#Tuncay Şanlı#Nicolas Anelka
Tuncay Şanlı, Ümraniyespora imza attı Anelkanın olması beni heyecanlandırdı...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 15:13

Trendyol 1. Lig'in İstanbul temsilcilerinden Ümraniyespor, yeni teknik direktörü Tuncay Şanlı ile sözleşme imzaladı.

Haberin Devamı

Ümraniye'deki kulüp binasında Tuncay Şanlı için imza töreni düzenlendi.

Törene, Ümraniyespor Kulübü Başkanı Ömür Aydın ve kulüp Üst Yöneticisi (CEO) Nicolas Anelka da katıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Şanlı, "Sakaryaspor'u çalıştırdıktan sonra dinlenmek istiyordum ama başkanla konuştuktan sonra fikrim değişti. Burada Anelka'nın da olması beni heyecanlandırdı. Başkanın anlattıkları projeler ve Türk futbolu adına bazı şeylerin değişmesi adına buradayım. Sahada mücadele eden, keyif veren bir takım olacağını söyleyebilirim." dedi.

Gözden KaçmasınSakaryasporda Suat Kaya dönemi İmzalar atıldı...Sakaryaspor'da Suat Kaya dönemi! İmzalar atıldı...Haberi görüntüle

Yeni teknik direktörün imza töreninde konuşan Ömür Aydın ise "Uzun bir süredir Anelka ile kulübün kapılarını dünyaya açabilmesi için yoğun bir çalışma verdik. Teknik direktör konusunda da fikir birliğine vardık ve Tunay Şanlı da bizimle aynı ideallere sahip olduğunu söyledi." diye konuştu.

Haberin Devamı

Yeni teknik direktörümüz tanıtmak için bir araya geldiklerini belirten Anelka, "Herkes zaten onu çok iyi tanıyor. Futbol ikonuydu ve benim arkadaşımdı. Birlikte oynadık ve bugün artık bizim teknik direktörümüz. Bol şans diliyorum. Kulübümüzde başarılar diliyorum. Hoş geldin Tuncay." ifadelerini kullandı.

Tuncay Şanlı, Ümraniyespora imza attı Anelkanın olması beni heyecanlandırdı...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ümraniyespor#Tuncay Şanlı#Nicolas Anelka

BAKMADAN GEÇME!