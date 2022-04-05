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Tuncay Şanlı Sakaryaspor'a uğurlu geldi! Adım adım 1. Lig...

#Tuncay Şanlı#Sakaryaspor#Sakaryaspor Tuncay Şanlı
Tuncay Şanlı Sakaryaspora uğurlu geldi Adım adım 1. Lig...

Sakaryaspor, Tuncay Şanlı yönetiminde çıktığı ilk maçta Ergene Velimeşespor'u 6-0 yenerek gövde gösterisi yaptı.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Sakaryaspor, Tuncay Şanlı yönetiminde çıktığı ilk maçta Ergene Velimeşespor'u 6-0 yendi. Tatangalar, bitime 5 maç kala en yakın rakibi ile puan farkını 7'ye çıkardı.

Sezonun bitimine kısa bir süre kala Ercüment Coşkundere ile yollarını ayıran ve genç teknik adam Tuncay Şanlı'yı göreve getiren Sakaryaspor, son 5 haftada puan farkını koruması halinde Spor Toto 1. Lig'e yükselecek.

Sakaryaspor geçtiğimiz sezon grubunu Eyüpspor'un ardından 2. sırada tamamlamıştı. Play-Off'ta finale kadar yükselen Yeşil-Siyahlılar, Kocaelispor'a 4-0 yenilerek 1. Lig hayalini ertelemişti.

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TUNCAY ŞANLI: ÇARK CADDESİ'NDE O MEŞALELER YANACAK!

Tuncay Şanlı, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Lig daha bitmedi. Çalışmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımız desteğe devam etsinler. Çark Caddesi'nde o meşaleler yanacak!" yorumunu yaptı.

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Öte yandan Şanlı'nın maç öncesi takıma yaptığı motivasyon konuşması sosyal medyanın en çok konuşulan videoları arasına girdi.

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#Tuncay Şanlı#Sakaryaspor#Sakaryaspor Tuncay Şanlı

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