Tunay Torun: "Başakşehir benim için yanlış karardı, Rizespor’da kafamız rahat ve mutluyuz..."

Çaykur Rizespor’a geldiği için mutlu olduğunu belirten Tunay Torun, "Takıma devre arasında katıldım. İlk geldiğimde çok mutlu oldum, çok iyi karşılandım, hemen de hazırlandım. Başakşehir’de çok fazla şans bulamamıştım ve son dönem de kadro dışı kalmıştım. İlk zamanlar oyuna sonradan girdim. Pandemi dönemi zor oldu. Rize’de kaldık. 2 ay evden çıkamadık. Benim ailem Almanya’da, gidemiyorsun. Zor bir dönem. İşimizi yapmaya çalıştık. Hedefimiz ligde kalmaktı, onu da başardık" dedi.



"BAŞAKŞEHİR BENİM İÇİN YANLIŞ KARARDI"



Başakşehir tercihinin yanlış olduğunu kaydeden 30 yaşındaki futbolcu, "Başakşehir’e 3 yıllık bir imza atmıştım. Benim için zor bir dönemdi. Yanlış bir karardı. Hiç forma şansı bulamadım. Bursaspor’a kiralık gittim, zor bir dönem geçirdim. Burası benim için yeni bir başlangıç oldu. Kendime güvenerek geldim. Kasımpaşa forması altında Süper Lig’de kendimi kanıtladım. Öncesinde de Bundesliga’da ve milli takımda oynadım. O özgüven geri gelmek zorundaydı. İyi bir başlangıç yaptım. Galatasaray maçını 2-0’lık skorla kazandık ve 1 gol attım. Bu kadar zamandan sonra ayak uydurmak kolay değil ama kendi kalitemi bildiğim için zamana ve özgüvene ihtiyacım vardı. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum" diye konuştu.





"TÜRK GENCİNE DEĞER VERİLSİN"



Yabancı oyuncu kuralı hakkında değerlendirmelerde bulunan Tunay, "Yurt dışında çok fazla böyle kurallar yok. Altyapıya çok değer veriliyor. Kulüplere bakıldığında son 5-10 yılda ne oyuncular çıktı; onlar yabancı kuralını kendi içinde ayarlıyor. Genç bir yetenek varsa onun elinden tutuyorlar. Kural gerekli mi bilmiyorum ama Türk gençlerine daha çok değer verilmesi gerekli diye düşünüyorum. Çok yetenekli futbolcular var" şeklinde konuştu.



"RİZESPOR’DA KAFAMIZ RAHAT VE MUTLUYUZ"



Rizespor’da güzel bir aile ortamı olduğunu dile getiren deneyimli orta saha, "Tomas hoca ile biz Başakşehir’de de kamp geçirdik. Nasıl bir hoca olduğunu biliyordum. Rize’ye gelişi beni çok mutlu etti. Kendimi iyi hissettim. Takım arkadaşlığı çok iyi, yönetim bize sahip çıkıyor, arkamızda duruyorlar. Başkanımız bize çok güvendiğini söylüyor. Bunlar iyi faktörler takım için. Kafa olarak maçlara hazırlanmak için iyi bir yaklaşım ve kulüpte mutluyuz" dedi.



"MİLLİ TAKIMI AYAKTA ALKIŞLIYORUZ"



A Milli Takım’da çok iyi oyuncular olduğunu söyleyen Tunay Torun, "Milli takımda çok yetenekli ve iyi futbolcular var. Ne kadar uzak olsa da hiç belli olmaz, bu futbol. İzleyip ayakta alkışlıyoruz. Milli takım çok iyi iş başardı ve tam destek arkalarındayız" ifadelerini kullandı.





"EURO 2020’YE MAÇ MAÇ BAKMALIYIZ"



Milli takımın EURO 2020’de başarılı olacağına inandığını vurgulayan Torun, "Turnuvalar hiç belli olmaz. Her takım kazanabilir. Maçtan maça final gibi çıkmak lazım. İnşallah iyi yerlere geleceğiz" dedi.



"TARAFTAR HEP YANIMIZDA OLDU"



Taraftarın hep yanlarında olduğuna dikkat çeken Torun, "Taraftara teşekkür etmek lazım. Kayserispor maçı öncesi bizi stada uğurladılar, bu çok önemli. Önümüzdeki sezon; yeni hocamız geldi, çok istekliyiz ve iyi çalışıyoruz" diye konuştu.



"BAŞAKŞEHİR LİGİN EN İYİ TAKIMI"



Sezonu şampiyon tamamlayan Başakşehir’i tebrik eden Tunay Torun, şunları söyledi:



"Başakşehir ligin en iyi takımı. Herkesi tebrik ediyorum. Zor bir dönem geçirdim ama herkesi çok seviyorum. Futbolcuları ve Okan hocayı tebrik ederim. İnşallah daha iyi yerlere gelirler."

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