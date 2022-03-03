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Spor Toto Süper Lig’de 16 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran ve Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde oynadığı son 4 maçtan 7 puan çıkaran Altay’da, Fatih Karagümrük karşılaşması öncesi moraller en üst seviyeye çıktı.

Nefesleri kesen 3-2’lik Gaziantep FK maçı sonrasında Polonyalı kalecisi Mateusz Lis’in doğum gününü kutlayan siyah-beyazlılar, bu kez de Deniz Kadah’ın yaş günü partisinde bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi.



Tuna Üzümcü: “Hedefe doğru ilk adımlarımızı attık”

Altay Sportif Direktörü Tuna Üzümcü ise takımda oluşan birlik ortamına dikkat çekerek, “Altay, kenetlenmesi durumunda her engeli aşacak güce sahip. Son bir ayda gelinen noktada herkesin çok emeği var. Hedefe doğru ilk adımlarımızı attık. Şimdi sıra sürekliliği sağlamakta” dedi.

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Öte yandan Altay’da, tedavi sürecini tamamlayan Eren Erdoğan, antrenman ve maç eksiğini gidermek için özel çalışmalara başlarken, genç oyuncunun kısa sürede hazır hale gelmesi bekleniyor.

Karagümrük karşılaşması için cumartesi günü saat 14.00’te İstanbul’a gidecek olan Altay’da, eksik oyuncu bulunmuyor.