Tümosan Konyaspor - Kepez Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK 4. tur Konyaspor Kepez Belediyespor maçı canlı izle bilgisi

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3 Aralık'ta başlayan Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları bugün de devam ediyor. Günün karşılaşmaları arasında yer alan Konyaspor Kepez Belediyespor maçı detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Karşılaşmayı hakem Yusuf Ziya Gündüz yönetecek, yardımcılıklarını Hasan Erdoğan, Haydar Avcı, Hasan Kaçar üstlenecek. Peki, Tümosan Konyaspor Kepez Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur Konyaspor Kepez Belediyespor maçı canlı izle bilgisi

KONYASPOR KEPEZ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

4 Aralık Çarşamba günü saat 18.00’de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak maçı A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

KONYASPOR İLK 11'LER

1. DENİZ ERTAŞ

3. KARAHAN YASİR SUBAŞI

7. MUHAMMET TUNAHAN TAŞCI

11. LOUKA DANIEL PRIP ANDREASEN

26. EMMANUEL BOATENG

33. FILIP DAMJANOVIC

35. OĞULCAN ÜLGÜN

66. ADEM EREN KABAK

77. MELİH İBRAHİMOĞLU

91. MELİH BOSTAN

99. BLAZ KRAMER

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KEPEZ BELEDİYESPOR İLK 11'LER

1. EVRA SANER GÜLAL

77. AKIN ÇAKIR

34. ATİLLA ATEŞ

3. OĞUZHAN KOLAK

32. SABAHATTİN EMİR BOZ

20. ALPEREN EMİR DİKMEN

53. REMZİ KOLCUOĞLU

19. EMRE AK

11. AHMET HAKAN DEMİRLİ

43. MUHAMMED MUSTAFA PINARCI

97. CAN TOKSOY