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Tümosan Konyaspor - Kepez Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK 4. tur Konyaspor Kepez Belediyespor maçı canlı izle bilgisi

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Tümosan Konyaspor - Kepez Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ZTK 4. tur Konyaspor Kepez Belediyespor maçı canlı izle bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 17:38

Tümosan Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Kepezspor Futbol A.Ş’yi konuk edecek. Konyaspor Kepez Belediyespor maçı canlı izle bilgisi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Karşılaşma MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak. Düdüğü hakem Yusuf Ziya Gündüz çalacak. Peki, Tümosan Konyaspor - Kepez Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK 4. tur Konyaspor Kepez Belediyespor hangi kanalda? İşte detaylar...

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3 Aralık'ta başlayan Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları bugün de devam ediyor. Günün karşılaşmaları arasında yer alan Konyaspor Kepez Belediyespor maçı detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Karşılaşmayı hakem Yusuf Ziya Gündüz yönetecek, yardımcılıklarını Hasan Erdoğan, Haydar Avcı, Hasan Kaçar üstlenecek. Peki, Tümosan Konyaspor Kepez Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur Konyaspor Kepez Belediyespor maçı canlı izle bilgisi

KONYASPOR KEPEZ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

4 Aralık Çarşamba günü saat 18.00’de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak maçı A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

KONYASPOR İLK 11'LER

1. DENİZ ERTAŞ
3. KARAHAN YASİR SUBAŞI
7. MUHAMMET TUNAHAN TAŞCI
11. LOUKA DANIEL PRIP ANDREASEN
26. EMMANUEL BOATENG
33. FILIP DAMJANOVIC
35. OĞULCAN ÜLGÜN
66. ADEM EREN KABAK
77. MELİH İBRAHİMOĞLU
91. MELİH BOSTAN
99. BLAZ KRAMER

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KEPEZ BELEDİYESPOR İLK 11'LER

1. EVRA SANER GÜLAL
77. AKIN ÇAKIR
34. ATİLLA ATEŞ
3. OĞUZHAN KOLAK
32. SABAHATTİN EMİR BOZ
20. ALPEREN EMİR DİKMEN
53. REMZİ KOLCUOĞLU
19. EMRE AK
11. AHMET HAKAN DEMİRLİ
43. MUHAMMED MUSTAFA PINARCI
97. CAN TOKSOY

 

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