Tümer Metin'in hayran kaldığı Fenerbahçeli

HAK ETTİĞİ BİR GALİBİYET



Erol hoca, 3-0 kazanırken, kalede yenmeyen golün önemine bakacaktır. Duran toplardan değil, akan oyunlardan gol geldi. Kasımpaşa'da Koita ve Aytaç gibi iki lokomotifin eksikliği hissedildi ama Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet aldı

PELKAS BURADA ETKİLİ



Kenardaki Pelkas'tansa, içeride, forvet arkasındaki Pelkas'ın neler yapabildiğini gördük. Daha etkili oldu. Erol hoca da orada değerlendirecektir.

SADIK İYİ DEĞERLENDİRDİ



Bazen birilerinin yokluğu, birilerine fırsat olur. Sadık bunu iyi değerlendirdi. Bırak öndekiler işini yapsın, sen geride gerekeni yapmalısın. Sadık bugün takım savunmasında önemli bir performans gösterdi. Sadık, Erol hoca isterse kaleye de geçerim demiş, o pozisyon dolu, merak etmesin, gerek yok.

CEZA ALANI İÇİNDE ÇOĞALIYOR



Fenerbahçe'nin ceza alanı içinde çoğalması çok önemli, parselizasyon önemli, Pelkas'ın ilk golde oraya sızması önemli. Thiam'ın yaptığı gol vuruşu da güzel.

POZİSYON NET PENALTI



Sinan Gümüş'ün pozisyonu bence net penaltı. Halis Özkahya, pozisyonu net bir açıdan da görüyor. Halis Özkahya penaltıyı vermeyince, VAR çağırır diye düşündüm.

PELKAS KOŞUYU SÜRDÜRÜYOR



Oğuzhan Özyakup için de söyledim, sadece pası atmak değil, destekleyici oyuncu olarak gitmek de önemli. Pelkas'ın koşuyu sürdürüp şut ile sonuçlandırdığı pozisyonlar da onun doğru yaptığı şeyler.

OZAN ALAN BULDUĞUNDA EN İYİLERDEN



Ozan Tufan'ın 3. golde yaptığı koşu, boşluğu değerlendirmesi, topu Ferdi'nin önüne bırakması... Bu alanları bulduğunda ligin en değerli oyuncularından biri Ozan Tufan.