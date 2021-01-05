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Haber Giriş: 05.01.2021 - 08:17 | Son Güncelleme:

Tümer Metin'in hayran kaldığı Fenerbahçeli

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Tümer Metin'in hayran kaldığı Fenerbahçeli
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Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup ettiği mücadelenin sonrasında TRT Spor'da değerlendirmelerde bulundu. İşte Tümer Metin'in sözleri...

HAK ETTİĞİ BİR GALİBİYET

Erol hoca, 3-0 kazanırken, kalede yenmeyen golün önemine bakacaktır. Duran toplardan değil, akan oyunlardan gol geldi. Kasımpaşa'da Koita ve Aytaç gibi iki lokomotifin eksikliği hissedildi ama Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet aldı

PELKAS BURADA ETKİLİ

Kenardaki Pelkas'tansa, içeride, forvet arkasındaki Pelkas'ın neler yapabildiğini gördük. Daha etkili oldu. Erol hoca da orada değerlendirecektir.

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SADIK İYİ DEĞERLENDİRDİ

Bazen birilerinin yokluğu, birilerine fırsat olur. Sadık bunu iyi değerlendirdi. Bırak öndekiler işini yapsın, sen geride gerekeni yapmalısın. Sadık bugün takım savunmasında önemli bir performans gösterdi. Sadık, Erol hoca isterse kaleye de geçerim demiş, o pozisyon dolu, merak etmesin, gerek yok.

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CEZA ALANI İÇİNDE ÇOĞALIYOR

Fenerbahçe'nin ceza alanı içinde çoğalması çok önemli, parselizasyon önemli, Pelkas'ın ilk golde oraya sızması önemli. Thiam'ın yaptığı gol vuruşu da güzel.

POZİSYON NET PENALTI

Sinan Gümüş'ün pozisyonu bence net penaltı. Halis Özkahya, pozisyonu net bir açıdan da görüyor. Halis Özkahya penaltıyı vermeyince, VAR çağırır diye düşündüm.

PELKAS KOŞUYU SÜRDÜRÜYOR

Oğuzhan Özyakup için de söyledim, sadece pası atmak değil, destekleyici oyuncu olarak gitmek de önemli. Pelkas'ın koşuyu sürdürüp şut ile sonuçlandırdığı pozisyonlar da onun doğru yaptığı şeyler.

OZAN ALAN BULDUĞUNDA EN İYİLERDEN

Ozan Tufan'ın 3. golde yaptığı koşu, boşluğu değerlendirmesi, topu Ferdi'nin önüne bırakması... Bu alanları bulduğunda ligin en değerli oyuncularından biri Ozan Tufan.

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