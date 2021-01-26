Tümer Metin'den Pelkas - Mesut Özil iddiası!

Tümer Metin, Fenerbahçe'nin 3-0'lık galibiyetini yorumlarken "Devre arasında da Fenerbahçe ilk yarıda rahat bir oyun oynamıştı. İkinci yarıda kaldığı yerden devam ederek, sonradan oyuna girenlerin de katkısıyla net bir skorla kazandılar. Attıklarından fazlasını da kaçırdılar. Erol hoca seçilmiş bir oyun oynattı. Uzun zaman sonra izlediğimiz en iyi Fenerbahçe'yi izledik. Kolay ve iyi bir galibiyet oldu. Tabelada gol atan 3 oyuncu vardı ama Pelkas için de ayrı parantez açmak lazım. Takımlar 20 maçı bulmuşken oyuncuların birbiriyle alışkanlığı belli bir seviyeyi yakalatıyor. Ligin en altı ile de oynasanız artık kağıt üzerinde 3 puan yazacağınız takım kalmadı. Kayserispor da artık istim üzerinde olmasına rağmen daha bilerek oynuyor." ifadelerini kullandı.

Pelkas'a ayrı bir parantez açan Metin, "Fenerbahçe'yi sezon başından bu yana anlatırken sağ veya soldan yapılan hücumlarda ortadaki diğer üç hücumcunun da kanattan geldiği toplarla paslaşıp hücum yaptığını gördük. Bugün pas sayısını hakkını verdiler, Pelkas'ın da katkılarıyla dikine, savunma arkasına toplar atıp kıymetli paslar yaptılar." dedi.

"PELKAS - MESUT ÖZİL BERABER OYNAR"

Tümer Metin ayrıca Mesut Özil ve Pelkas'ın aynı anda sahada oynayabileceğini belirterek, "Pelkas - Özil konusuna şöyle değinelim. Sergen mi, Tümer mi? Alex mi Tümer mi? diye. Biz de burada otururken bir tartışalım artık bakalım. İşin latifesi bu tabii ki. İyi oyuncu oynar abi. Ben olsam hepsini birlikte oynatmak isterim. Erol hocanın zorlanacağı konulardan birisi olsun, çözümü bulmak da hocalık mahareti olsa gerek. Var da çözümü, hoca buna bir çözüm getirecektir. Yeter ki böyle iyi ayaklar bulunsun." şeklinde konuştu.

SZALAİ'YE ÖVGÜ

Metin yeni transfer Szalai hakkında ise "Szalai'nin gelişiyle bir şey ortaya çıktı. Savunmadan çıkarken 1. bölgeden 2. bölgeye geçerken bazen aksamalar oluyordu. Szalai sadece 1 kere çıkarken pas hatası yaptı o de baskı altındayken. Onda da kenara oynamak istedi ama rakibe gitti. 20-30 metre arasına çok iyi paslar attı. Pelkas'ı topla buluşturup Gustavo'yu rahatlattı." ifadelerini kullandı.