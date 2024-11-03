Tümer Metin'den olay Beşiktaş yorumu: 'Bir takımın iskeletiyle bu kadar oynanmaz, Rafa Silva mutsuz...'

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Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 3-1'lik skorla kazandı.

Bu sonuçla birlikte lider Galatasaray ile maç sayısını eşitleyen Beşiktaş, 20 puanla zirvedeki rakibinin 8 puan gerisinde kaldı.

Eski futbolcu ve günümüzde spor yorumculuğu yapan Tümer Metin, Beşiktaş'ın aldığı bu mağlubiyeti değerlendirdi.

TV 100 ekranlarında konuşan Metin, şu ifadeleri kullandı:

'RAFA SILVA MUTSUZ'

'Bir takımın iskeletiyle bu kadar oynanmaz. Rafa Silva oynadığı mevkiden dolayı mutsuz. Senin oyununu güçlü kılan 10 numara pozisyonu. At Rafa Silva'yı burada oynat!'

'BEŞİKTAŞ SONUNU GETİREMEZ'

'Beşiktaş'ın daha kötü sekansları var ama maçın tamamı için bu kadar kötü bir maç oynadığını görmedik. Beşiktaş'ın bu kadro mühendisliğiyle bu ligi sonuna kadar götürme imkânı yok.'