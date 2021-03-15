Tümer Metin'den maç sonu flaş Erol Bulut sözleri! "Anlam veremedim, karmaşık..."

TRT Spor yorumcusu ve Fenerbahçeli eski futbolcu Tümer Metin, sarı lacivertli ekibin sahasında sürpriz bir şekilde Gençlebirliği'ne mağlup olmasının ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Mağlubiyetin faturasını teknik direktör Erol Bulut'a kesen Tümer Metin, sarı lacivertli takmın bir oyun planı olmadığını ifade ederek Dimitris Pelkas'ın sol kenarda oynamasını ciddi şekilde eleştirdi.

İşte Tümer Metin'in Gençlerbirliği maçı sonrası Fenerbahçe sözleri...

"Sezon başında Fenerbahçe kadrosu yapılırken, kağıt üstündeki kadroya baktığımız zaman taraflı tarafsız herkesin çok iyi kadro dediği bir kadro oluşturuldu ama haftalar geçtikçe kadronun zafiyetleri de ortaya çıktı. İyi kadroyu oluşturmak maharet ama bu kadroyu sevk ve idare edecek ismin de olması gerekir. Erol hoca bu zamana kadar yaptıklarıyla başarılı olduğu haftalar var, başarısız kaldığı, istenilen seviyelerde olmadığı haftalar var ancak Erol Bulut'un Gençlerbirliği karşısında sınıfta kaldığını çok net söyleyebilirim. Neden? İki tane gerçek var. Futbol iyi futbolcularla oynanır ama sadece bu yetmez. İyi futbolcuyu bulundurmak, iyi futbol oynayacağın anlama gelmez. Bunun için de iyi bir plana ihtiyacın var. Fenerbahçe'de gördük ki takım oyunundan daha ziyade, bireysel kazanımlar var. Fenerbahçe'nin futbolunu Beşiktaş gibi ifade etmedik, bireysel yeteneklere göre değerlendirdik. Erol hoca üzerinden okurum çünkü Gençlerbirliği uzak ara bu son 7-8 haftasında ligin en kötü takımı. Maça favori başlıyorsunuz, moralli de olduğunuz bir hafta, mutlak da kazanmanız gereken bir hafta... Maça başladığın 11'e bir şey demem ama daha sonradan yapılan değişikliklere anlam veremedim. Gidişat bağıra bağıra İrfan Can'ı istiyordu, bu bir plandı. Hoca, İrfan yerine çift forvete döndü, Pelkas yine kenerda. Adam kendisini yırtıyor içeriye kendisini atmak için. Üstüne yapılan bütün değişikler... Karmakarışık bir düzen oldu, Novak bir sakatlandı hoca İrfan'ı aldı oyuna... İrfan'ı soktuğun dakika zaten anlam veremedik. Hoca ne yapmak istedi acaba?"

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