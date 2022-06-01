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Tümer Metin'den Jorge Jesus yorumu: 'Fenerbahçe doğru tercih yaptı ama baba bir santrforu almazsa...'

#Jorge Jesus#Fenerbahçe#Tümer Metin
Tümer Metinden Jorge Jesus yorumu: Fenerbahçe doğru tercih yaptı ama baba bir santrforu almazsa...

Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus'u değerlendirdi. Metin, Portekizli hocanın sarı laciverti takıma gelişini yorumlarken, Jesus'un Türkiye'deki dezavantajını de açıkladı.

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Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi son buldu. Sarı lacivertliler, dün gece İstanbul'a getirdi Portekizli hoca ile her konuda anlaşma sapladı.

Bu sabah KAP'a yapılan bildirimde Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığı bilgisi verildi. Sarı lacivertlilerde sezonun ikinci yarısı görev yapan İsmail Kartal'a da böylece veda edilmiş oldu.

Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin yeni hocası hakkında "Jorge Jesus bende futbol oynama isteği uyandırıyor." dedi. Metin, ‘Başkan Ali Koç, takımı ayağa kaldıracak, omurgayı daha güçlü hale getirecek doğru bir tercih yaptı. Jesus’a kimse hayır diyemez. Jesus bende futbola başlama isteği uyandırıyor. Keşke onunla çalışsak diyorsun. Bir şey öğrenebilir miyim diyorsun’ ifadelerini kullandı.

İşte Tümer Metin’in NutSpor’daki açıklamaları;

'KİMSE HAYIR DİYEMEZ'

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Jesus Fenerbahçe’ye hayırlı olsun. Başkan Ali Koç büyük bir iş yaptı. Üzerinden büyük bir yükü yaptı. Şimdi elde iyi bir takım omurgası var. Ali bey, takımı ayağa kaldıracak, omurgayı daha güçlü hale getirecek doğru bir tercih yaptı. Jesus’a kimse hayır diyemez.

'KEŞKE ONUNLA ÇALIŞSAK DİYORSUN'

Jesus bende futbola başlama isteği uyandırıyor. Keşke onunla çalışsak diyorsun. Bir şey öğrenebilir miyim diyorsun. CV’sini saysak dünya çapında biri.

JESUS'UN DEZAVANTAJI...

Jesus’un bir dezavantajı var, sabır. Geçmişte Del Bosque örneği yaşandı. Bir kez daha söylüyorum. Jesus’un yanına Guardiola’yı da getir, yetmez. Mourinho’yu da getir, yetmez. Ancelotti’yi de getir. Fenerbahçe 25 rakamının üzerinde gol atacak baba bir santrforu almazsa kim olursa olsun işi zor.

Tümer Metinden Jorge Jesus yorumu: Fenerbahçe doğru tercih yaptı ama baba bir santrforu almazsa...

Eski futbolcu Tümer Metin, Spor Arena YouTube kanalına konuk oldu. Gündeme hem uzak hem de içinde bir sohbetle sorularımıza yanıt veren Metin, kendisine dair merak edilenleri anlatıyor.

00:00 Teaser
00.38 Açılış
01:43 "Metin Olmak..."
04:19 Kendimi Kanatmayı Severim
06:08 İsimsiz Yayımlamayı Düşündüğüm Derlemeler Var
09:47 Tümer Metin İş Dışında Neler Yapıyor?
17:14 Ercan Kesal&Domates
19:00 Kadife Ayaklar Sahadan Çekildi...
21:05 Ligin yıldızları Oynadığım Kadrolarda Oynayamaz
23:15 Futbol Eskiden Daha mı Güzeldi?
30:15 Fenerbahçe'ye Transferimden Pişman Değilim
33:10 Ben Fenerbahçe'ye Gittiğimde Sergen Yalçın Nereye Gitti?
34:13 TFF Başkanı Hamit Altıntop Olsun...
39:02 Türk Futbolunun İklimi Çok Farklı
41:30 Kapanış

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#Jorge Jesus#Fenerbahçe#Tümer Metin

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