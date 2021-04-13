Tümer Metin'den Fenerbahçe'nin ilacını açıkladı! Bir golcü...

Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın sonrasında TRT Spor'da mücadeleyi değerlendirdi.



İşte Tümer Metin'in sözleri...

Emre Belözoğlu'nun kafasında oynatmak istediği hem plan, hem oyun anlayışından ışıltılar gördük. Hala eksikleri ve onarılması gereken yerler var. Fenerbahçe'nin geçmiş haftalara oranla oyunda bir tık yukarıda olduğunu ifade etmemiz lazım. İlk yarı beğendim, ikinci yarıda oyuna göre, skora göre, duruma göre de reaksiyonları yerindeydi. Giren, çıkanlar da doğruydu. Bugünkü oyun, mevcut oyunun üzerine inşa edilebilecek bir oyun.

Tercih, santrforsuz bir oyun. Bugün kanattan devşirme Valencia ile başlıyor, 8-10 numara oynayacak orta sahalarla başlıyor. Valencia'nın zaman zaman santrforsuz oyuna adapte olmakta zorlandığını gördük. Bir santrfor desteğiyle tam Emre Belözoğlu'nun aklındaki oyun olacağını düşünüyorum.



Valencia'nın Tigres formasıyla attığı goller;

8-10 OYNAYABİLEN OYUNCULAR



Sosa, 8-10 oynar, İrfan Can 8-10 oynar, Ozan 8 oynar, 10 meziyetleri var, Pelkas 8-10 oynar, Mert Hakan 8-10 oynar, hepsini bir arada gördük. Kenardan devşirme bir santrfor var. Bu mevcut kadroyla, çıkabilecek en iyi 11 ile, çıkabilecek en iyi oyunla çıktı. Zorluk derecesi yüksek bir maç, hem kaybetmeye tahammülün yok, hem de içeride seni geri koşturabilecek, tehdit unsuru olan bir Gaziantep'e karşı. Kotarılmış bir maç olarak bakmak lazım buna. 1-0 öndeyken 1-1'e geldiğinizde gösterilen reaksiyon da önemliydi. Emre Belözoğlu'nun dilinde bizlere ulaşan ifadelerden biri de duruma göre gösterilen reaksiyondu. İsyanı var, coşkusu var, oyunu da kısmen onarılmış bir oyun. Fenerbahçe, bu akşam için tamamdır.







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