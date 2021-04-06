Tümer Metin'den Emre Belözoğlu için o sözler: 'Büyük farklılık göremedik!'

Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Denizlispor karşısında Emre Belözoğlu'nun ilk maçında aldığı 1-0'lık galibiyeti TRT Spor ekranlarında değerlendirirken oynanan futbolla ilgili herhangi bir fark göremediğini ifade etti.

"EMRE BELÖZOĞLU'NUN OYNATACAĞI FUTBOLA İLGİLİ VERİ YOKTU"



Hem Beşiktaş, hem Galatasaray yenilmişken hatasız geçilmesi gereken bir haftaydı. Emre'nin futbol bilgisi olsa da teknik direktörlük açısından bir özgeçmişe sahip değil ve neler yapacağıyla ilgili elimizde bir veri, bir data bulunmuyordu.

"ARADA BİR FARK GÖREMEDİK"



Aradaki farkı konuşmak adına, oyunda büyük farklılık görmedik. İstenen Fenerbahçe baskısı yoktu. Bu sene çok sık ifade ettik. Puanın ya da sonuçların geldiği haftalar var ama oyun hep tartışıldı. Son 9-10 maçlık periyotta artık oyunu, ne Beşiktaş'ın, ne Galatasaray'ın, ne Fenerbahçe'nin dikkate alacağı haftalar değil. Kazanalım, geçelim haftaları, o yüzden kıymetliydi.

"İRFAN CAN İLE DAHA DERLİ TOPLU"



Hakan hoca, Fenerbahçe'nin 2. toplardaki devamlılığında ve geçişlerdeki sıkıntısından bahsetmiş. Oyunun 2. yarısında İrfan'dan sonra biraz daha derli toplu, biraz daha büyük takım hüviyetindeydi Fenerbahçe. İlk maçta böyle bir eleştiri gibi düşünülmesin ama sanki Pelkas ve İrfan Can'lı bir Fenerbahçe hücumda daha etkili olabilir gibi. Sanki daha üretken olabilir.



