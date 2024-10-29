Tümer Metin'den çarpıcı derbi yorumu: 'Hiçbir takım Galatasaray’ı yenemez'

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Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaştı. Heyecan dolu derbiyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

Sarı-kırmızılıların gollerini 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67'de Victor Osimhen kaydetti.

Bu karşılaşmanın ardından Futbolun 100’ü programında derbiyi değerlendiren Tümer Metin, şu ifadeleri kullandı:

'HAKEM TÜM HAKLARINI GALATASARAY’A KULLANDI'

'Bu akşam bir aydınlanma yaşadım ben. Çok uzun senelerdir futbolun içerisindeyiz. Bazı eski hakem hocaları, bazı eski futbolcu kardeşlerimiz, meslektaşlarımız maçı hakem üzerinden yorumlayabilir. Bunca yıl sonra hayatımda ilk defa bir şeye şahit oldum. Hep söylerlerdi takdir hakları diye. Ben ilk defa bu akşam Arda Kardeşler’in tüm takdir haklarını Galatasaray’dan yana kullandığını gördüm.'

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'BUNLARI HATIRLATIRIM'

Takımların muzdarip olduğu maçları hatırlatabileceğini söyleyen Tümer Metin şu sözlerle devam etti:

'Başakşehir’in muzdarip olduğu haftaları hatırlatırım, Beşiktaş’ın muzdarip olduğu maçları hatırlatırım, son 2-3 haftaya girilirken fikstüre bağlı olarak bu tarz şeyleri hatırlatırım.'

'HİÇ KİMSE YENEMEZ'

Rams Park'ta kimsenin Galatasaray’ı yenemeyeceğini söyleyen Tümer Metin şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

'Ben bu akşam bir aydınlanma yaşadım. Hiçbir Türk takımı Ali Sami Yen Stadı’nda Galatasaray’ı yenemez.'