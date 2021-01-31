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Futbol
Haber Giriş: 31.01.2021 - 08:41 | Son Güncelleme:

Tümer Metin'den Bright Osayi-Samuel'e övgü! "Fark yaratacak seviyede..."

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Tümer Metin'den Bright Osayi-Samuel'e övgü! "Fark yaratacak seviyede..."
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TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel'i değerlendirdi.

TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin sahasında Çaykur Rizespor'u mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturduğu mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle sarı lacivertli ekibin yeni transferi Bright Osayi-Samuel'e değinen Tümer Metin, 23 yaşındaki futbolcu hakkında övgü dolu sözler kullandı.

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Tümer Metinden Bright Osayi-Samuele övgü Fark yaratacak seviyede...

TÜMER METİN'DEN OSAYI AÇIKLAMASI

Tümer Metin, "Yeni transfer Osayi oyuna girdiğinde Fenerbahçe'nin kıpırdadığını gördük. Osayi iyi bir oyuncu, belli. Sana mesafe kat ettirir, adam geçiyor, adamın üstüne gidiyor, orada sorumluluk alıyor. Bu zeminde bile yapıyorsa belli ki iyi bir oyuncu. Fark yaratacak seviyede görünüyor." ifadelerini kullandı.

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