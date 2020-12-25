Tümer Metin'den Beşiktaşlı Necip Uysal sözleri! "Halı sahaya çağırmam"

Tümer Metin, Oğuzhan için " Ben neden oynamadığını tahmin edebiliyorum Oğuzhan'ın. 'Alex, Hagi şu anda takımında olsa oynatır mısın?' sorusuna Sergen hoca, 'Şu an oynatamayız, şimdi devir değişti' yanıtını verdi. Sergen hoca kendini de koyarak 'Ben dahil oynayamam şu anda' dedi. Alex'in, Hagi'nin, Sergen'in oynayamayacağı bir Beşiktaş takımından bahsediyoruz. Oğuzhan'ın falan yer bulması çok kolay değil artık.

"NECİP'İ HALI SAHAYA ÇAĞIRMAM AMA KATKISI OĞUZHAN'DAN ÇOK"

Vazgeçeceksin. Yıldız, statü, 'ben zamanında şunları yaptım' yok. Anında değişiyor futbol. Bugün zaman zaman eleştiriyoruz ama Necip, Oğuzhan'dan çok daha fazla dakika almıştır Beşiktaş tarihinde. Oğuzhan'dan çok daha fazla fayda sağlamıştır. Necip'i halı sahaya çağırmam, 'gel oynayalım' demem. Ama katkısı başımla beraber.

Oğuzhan diyor ki, "Ben yıldızım, bana vereceksin. Takımı benim üzerimden oynatacaksın'. Sergen Hoca da diyor ki "Tamam vereyim takımı ama mücadele edeceksin. Gireceksin, yıkacaksın, Larin kadar tekmeye kafa sokacaksın, Necip kadar fedakar oynayacaksın."

"MESSİ OYNAMASIN, KOŞANLAR OYNASIN"

Yapmayacak. Ljajic de o yüzden yok. Bu, başka bir paradoksu da beraberinde getiriyor. "Futbol nereye gidiyor"u da soracağız herhalde bir yandan. Alex'in, Hagi'nin, Sergen'in oynayamadığı bir futbolun aslında izleyenler arasında da çok fazla yeri yok. Messi oynamasın, koşanlar oynasın demek gibi bu. Sergen hoca orada bence kendince bir şey anlatmaya çalışıyor. Oyuncunun mücadele etmesi, koşması, ikili mücadelede ayakta kalması... Evet günümüz futbolu bunu istiyor ama şöyle bir şey de istiyor; oyuncular koşacak ama biri gelecek oyunu değiştirecek, seyri güzel bir iş haline getirecek, taraftarlar izlerken keyif alacak."

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